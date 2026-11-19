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Supermicro liefert die ersten All-Flash-Speicherserver aus und bietet damit PCIe-Gen-6-Leistung sowie umfassende Unterstützung für softwaredefinierten Speicher für KI-Training und -Inferenz



19.11.2026 / 15:50 CET/CEST

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Bietet PCIe-Gen-6-Leistung mit einer um bis zu 100 % höheren sequenziellen Lesebandbreite in den nun lieferbaren All-Flash-Servern

Erweitert das Petascale-Portfolio als erstes von mehreren neuen Speicherprodukten auf Basis der AMD EPYC™ 9006 SP7- und SP8-CPUs

Validiert die Plattform, zu der die Produktfamilien CloudDC, GrandTwin® und Hyper gehören, mit Lösungen führender Partner im Bereich softwaredefinierter Speicher, darunter Hammerspace, IBM, MinIO, Nutanix, Scality, VAST Data, VDURA und WEKA, für KI-Skala-Bereitstellungen

SAN JOSE, Kalifornien, und CHICAGO, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference - Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von umfassenden IT-Lösungen für KI, Unternehmen, Speicher und 5G/Edge mit Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), , gab heute neue Erweiterungen seines breiten Portfolios an AMD EPYC-basierten All-Flash-Speicherservern bekannt. Zu den ersten Systemen, die ab sofort ausgeliefert werden, gehört das Petascale-System mit Prozessoren der 6. Generation der AMD EPYC 9006-Serie (früher unter dem Codenamen „Venice" bekannt); weitere Produkte werden folgen, sobald AMD neue SP8-CPU-Versionen auf den Markt bringt. Dies sind die ersten Speicherprodukte, die die PCIe-Gen-6-I/O-Spezifikation unterstützen und eine um 100 % höhere sequenzielle Lesebandbreite gegenüber PCIe Gen 5 bieten.

Petascale All-Flash Server with AMD EPYC 9006 SP7

„Die zunehmenden KI- und HPC-Workloads erfordern Speicherlösungen, die mit der Leistung heutiger CPU- und GPU-Cluster Schritt halten können", sagte Vik Malyala, Chief Business Officer bei Supermicro. „Mit unseren neuen All-Flash-Speicherservern auf Basis von AMD EPYC-Prozessoren und der Flexibilität der DCBBS-Architektur bieten wir eine verbesserte PCIe-Gen-6-Bandbreite, hohe Dichte und skalierbare Kapazität. Diese Plattformen lassen sich für HPC-, KI-Trainings- und Inferenz-Workloads anpassen und bieten Partnern im Bereich softwaredefinierter Speicher gleichzeitig bewährte, validierte Systeme, auf die sie sich verlassen können."

Für weitere Informationen zum KI-Speicherlösungsportfolio von Supermicro klicken Sie hier, und sehen Sie sich hier eine Videozusammenfassung der Veröffentlichung an.

Supermicro wird den neuen All-Flash-Speicherserver im Petascale-Bereich am Stand Nr. 4017 auf der Supercomputing 2026 vom 15. bis 20. November in Chicago vorstellen.

Das erste System der neuen Produktfamilie vereint außergewöhnliche Speicherdichte in einem 2U-Gehäuse und unterstützt bis zu 32 E3.S-NVMe-SSDs – wodurch mit 122-TB-Laufwerken eine Kapazität von bis zu 3,93 PB erreicht wird. Die ausgewogene I/O-Architektur unterstützt bis zu vier x16-Hochleistungs-Netzwerkkarten und ermöglicht so die für KI-Data-Lakes, groß angelegte Analytik und Speichernetzwerke mit hohem Durchsatz erforderliche nachhaltige Bandbreite, während Kunden gleichzeitig die Flexibilität erhalten, das System für ihre spezifischen Workload- und Fabric-Anforderungen zu optimieren.

Zitate von Partnern

AMD

„Wir arbeiten seit Jahren mit Supermicro zusammen, um die Rechenleistung von AMD EPYC in All-Flash-Server im Petascale-Bereich zu integrieren", sagte Dan McNamara, Senior Vice President und General Manager für Compute und Enterprise AI bei AMD. „Da softwaredefinierte Speicherarchitekturen eine höhere Energieeffizienz, hohe Single-Socket-Leistung und eine große Anzahl von PCIe-Lanes erfordern, ist die AMD EPYC-Familie dafür ideal geeignet. Die neuesten Venice SP7- und SP8-Plattformen bieten die Kerndichte und die PCIe-Gen-6-Konnektivität, die moderne Speicher-Workloads erfordern."

Hammerspace

„Die Zukunft der KI-Infrastruktur liegt in der Maximierung der Leistung pro Dollar, pro Watt und pro Rack", sagte Gregg Machon, SVP Business Development & Worldwide Partners bei Hammerspace. „Die neue Petascale-Plattform von Supermicro bietet eine außergewöhnliche NVMe-Leistungsdichte und -Effizienz. Mit der standardbasierten Datenplattform von Hammerspace können Kunden diesen Hochleistungsspeicher problemlos in einen einzigen globalen Namensraum neben bestehendem, kostenoptimiertem Kapazitätsspeicher integrieren. Dies bietet Unternehmen die von KI-Workloads geforderte Leistung, maximiert gleichzeitig die Auslastung der Infrastruktur, vermeidet kostspielige Überprovisionierung und sorgt für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt."

IBM „KI-Inferenz ist nicht mehr nur eine einzelne Workload – es handelt sich um eine Pipeline, die die Datenerfassung, das Laden von Modellen, den Abruf sowie den KV-Cache umfasst, und jede Phase muss die Effizienz der GPU-Auslastung maximieren", sagte Vincent Hsu, IBM Fellow, VP und CTO von IBM Storage. „IBM Storage Scale auf dem neuesten AMD-basierten Petascale-Server von Supermicro wurde entwickelt, um Kunden eine leistungsstarke, ausfallsichere Plattform für die gesamte Inferenz-Pipeline zu bieten – mit PCIe-Gen-6-Bandbreite und größerem Spielraum für Leistungs- und Kapazitätswachstum.

MinIO

„Die neue Petascale-Plattform von Supermicro bietet eine überzeugende Grundlage für die gesamte KI-Datenpipeline", sagte Ugur Tigli, CTO von MinIO. „In Kombination mit MinIO AIStor und MemKV wird sie zu einer Daten- und Speicherbasis für moderne KI-Infrastrukturen. Unternehmen können die hohe Flash-Kapazität und die PCIe-Gen-6-Bandbreite für die Datenerfassung, das Training und die Inferenz nutzen und so alle ihre Anforderungen an Durchsatz, IOPS und Latenz erfüllen. Gemeinsam unterstützen wir Kunden dabei, eine kompakte Grundlage zu schaffen, die Leistung und Kapazität aus jeder Rack-Einheit bereitstellt."

Nutanix „Um den Wert agentischer KI voll auszuschöpfen, ist eine nahtlose Optimierung über Rechenleistung, Netzwerk und Speicher hinweg erforderlich. Nutanix freut sich sehr, seine Full-Stack-Kooperation im Bereich agentischer KI mit Supermicro und AMD auszuweiten", sagte Ketan Shah, SVP, Product Management, bei Nutanix. Durch die Kombination von AMD EPYC-Prozessoren, der hochdichten Petascale-All-Flash-Plattform von Supermicro und dem softwaredefinierten Speicher von Nutanix mit integrierter Datensicherheit bieten wir unseren Kunden eine sichere, validierte KI-Plattform, die Echtzeit-Inferenz, Datenabruf und datenintensive Unternehmens-Workloads in großem Maßstab ermöglicht.

Scality

„Scality hat kürzlich neue Speicherlösungen für KI vorgestellt, darunter die Autonomous Data Infrastructure (ADI) und die AI Inference Factory, die auf unserer laufenden Zusammenarbeit mit Supermicro aufbauen", sagte Paul Speciale, Chief Strategy Officer bei Scality. „Die neueste Petascale-Plattform bietet eine ideale Grundlage für diese Lösungen und liefert die Leistung und Skalierbarkeit, die unsere Kunden benötigen."

VAST Data „KI-Infrastruktur ist keine Einheitslösung, und unsere langjährige Partnerschaft mit Supermicro basiert darauf, unseren Kunden die Flexibilität zu bieten, die richtige Infrastruktur für ihre Workloads bereitzustellen", sagte Phil Manez, Vice President, Global Partnerships bei VAST Data. „Mit den neuesten AMD EPYC-basierten Systemen von Supermicro erweitern wir diese Auswahl und kombinieren die Leistung und Effizienz des VAST AI Operating System mit Hardware der nächsten Generation, um Kunden dabei zu unterstützen, Leistung, Kosten, Energieverbrauch und Skalierbarkeit zu optimieren."

VDURA

„Die softwaredefinierte Datenplattform von VDURA läuft auf den neuesten Petascale-Systemen von Supermicro, die auf der AMD Venice-CPU basieren", sagte Ken Claffey, CEO von VDURA. „Da die breit gefächerten All-Flash- und HDD-Plattformen von Supermicro in einem einzigen VDURA-Namensraum vereint sind, bieten wir gemeinsam mehr Leistung pro Watt und pro Rack-Einheit bei den besten Kosten pro Terabyte, sodass Kunden die Effizienz ihrer KI-Infrastruktur maximieren können."

WEKA

„KI-Labore und Neoclouds wünschen sich mehr Leistung bei geringerem Stromverbrauch auf kleinstem Raum, und genau hier zeigt unsere Partnerschaft mit Supermicro ihre wahre Stärke. WEKA NeuralMesh ist vollständig softwaredefiniert und verteilt, sodass es sich einheitlich über den neuen Petascale-Server von Supermicro skalieren lässt und die volle Bandbreite von PCIe Gen 6 sowie der AMD EPYC 9006-Prozessoren vom ersten Tag an nutzt – ohne Hardware-Ebenen, die Engpässe verursachen könnten. Auf diese Weise sorgt NeuralMesh dafür, dass der Durchsatz weiter steigt und die Latenz weiter sinkt, während sich KI-Workloads weiterentwickeln. „Gemeinsam bieten wir unseren Kunden die Leistungsdichte, die groß angelegte Trainings- und Inferenzprozesse erfordern", sagte Ajay Singh, Chief Product Officer bei WEKA.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und ermöglicht Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere weltweite Kundschaft. Unsere Produkte werden im eigenen Haus (in den USA, Taiwan, Malaysia und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Produktionsabläufe, um Skaleneffekte und Effizienz zu erzielen und sind darauf optimiert, die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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