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Xi Jinping leitet Dreiertreffen mit Putin und Trump in Shenzhen



19.11.2026 / 16:30 CET/CEST

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SHENZHEN, China, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Shenzhen, ein Bericht von CMG

Foto / Xinhua

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Donnerstag in Shenzhen ein Dreiertreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump geleitet. Die drei Staatsoberhäupter führten eingehende Gespräche unter dem Motto „Weltfrieden bewahren und strategische Stabilität in den Beziehungen zwischen Großmächten fördern".

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Xi Jinping sagte bei dem Treffen, die erste Zusammenkunft der Staatsoberhäupter Chinas, Russlands und der Vereinigten Staaten in der Geschichte sei von bahnbrechender Bedeutung. Frieden sei die ewige Erwartung der menschlichen Gesellschaft. Historische Erfahrungen hätten bewiesen, dass die Welt friedlich sei, wenn Großmächte harmonisch miteinander umgingen und sie chaotisch sei, wenn Großmächte untereinander kämpften. Als zentrale antifaschistische Kraft hätten China, Russland und die USA vor mehr als 80 Jahren Schulter an Schulter gekämpft, einen großen Sieg errungen sowie Frieden und Ruhe für die Welt gewonnen. Geschichte sei das beste Lehrbuch, so Xi weiter. Es gelte, sich an die Geschichte zu erinnern, aus der Geschichte zu lernen und die Zukunft zu schaffen.

Weiter bezeichnete der chinesische Staatspräsident eine gute Interaktion zwischen Großmächten als eine Pflicht-Frage und keine optionale Frage. China setze sich seit Jahren dafür ein, die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Russland in der neuen Ära voranzutreiben sowie konstruktive strategische und stabile Beziehungen zwischen China und den USA aufzubauen, um die Schaffung eines Vorbildes für die Beziehungen zwischen Großmächten zu fördern, das durch friedliche Koexistenz, allgemeine Stabilität und ausgewogene Entwicklung gekennzeichnet sei, so Xi Jinping. Davon profitierten sowohl die betreffenden Länder als auch die Welt im Allgemeinen. Als führende Weltmächte und ständige Mitglieder des Weltsicherheitsrates sollten China, Russland und die USA eine Vorbildrolle spielen und globale Herausforderungen durch Zusammenarbeit angehen, um den Frieden und die Stabilität der Welt gemeinsam zu wahren sowie größere Beiträge zum Fortschritt der Menschheit zu leisten.

Die drei Staatsoberhäupter tauschten sich außerdem über wichtige regionale und internationale Fragen aus, darunter die Ukraine-Krise, die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen, die Lage im Nahen Osten sowie die Situation auf der Koreanischen Halbinsel.

Cision

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