EQS Stimmrechtsmitteilung: RATIONAL Aktiengesellschaft

Rational AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



19.11.2026 / 17:00 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: RATIONAL Aktiengesellschaft Straße, Hausnr.: Siegfried-Meister-Straße 1 PLZ: 86899 Ort: Landsberg am Lech

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900K139N6UFJ1A758

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Abschluss einer Poolvereinbarung

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Walter Kurtz

Geburtsdatum: 12.01.1945

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

KuGra GmbH & Co. KG

Franziska Würbser



5. Datum der Schwellenberührung: 18.11.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 39,39 % 0,00 % 39,39 % 11370000 letzte Mitteilung 7,81 % 0,00 % 7,81 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0007010803 108000 4370454 0,95 % 38,44 % Summe 4478454 39,39 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % n/a 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % n/a 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Walter Kurtz 39,39 % % 39,39 % KuGra Verwaltungs-GmbH 39,39 % % 39,39 % KuGra GmbH & Co. KG 39,39 % % 39,39 % - % % % Walter Kurtz 39,39 % % 39,39 % NSG Invest Verwaltungs GmbH 39,39 % % 39,39 % NSG Invest GmbH & Co. KG 39,39 % % 39,39 % - % % % Walter Kurtz 39,39 % % 39,39 % Cornelius Invest Verwaltungs GmbH 39,39 % % 39,39 % Cornelius Invest GmbH & Co. KG 39,39 % % 39,39 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Die Schwellenüberschreitung erfolgt aufgrund des Abschlusses einer Poolvereinbarung.

Datum

18.11.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

19.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: RATIONAL Aktiengesellschaft Siegfried-Meister-Straße 1 86899 Landsberg am Lech Deutschland Internet: www.rational-online.com LEI Code: 529900K139N6UFJ1A758

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