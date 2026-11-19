111,50 Dollar
Erster Anthropic-Kurs an der Nasdaq festgestellt
onvista · Uhr
Die Aktie von KI-Entwickler Anthropic wird ab jetzt an der US-Börse Nasdaq gehandelt. Der erste Kurs nach dem mit 107 Milliarden Dollar Emissionsvolumen größten IPO aller Zeiten lag am frühen Abend deutscher Zeit bei 111,50 Dollar und damit 34 Prozent oberhalb des Emissionskurses von 83 Dollar.
Zu Beginn der Zeichnungsphase hatte Anthropic noch einen Preis je Aktie zwischen 70 und 78 Dollar angestrebt. Kurz vor dem ersten Handelstag setzte der Konzern dann den Ausgabepreis mit 83 Dollar oberhalb dieser Spanne fest.
Jetzt kommt Anthropic zum ersten Kurs an der Nasdaq auf eine Bewertung von zwei Billionen Dollar.
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