BRÜSSEL (dpa-AFX) - Reisende in der EU sollen künftig bei Problemen ihre Rechte leichter geltend machen können und bei Flugausfällen auch von Drittanbietern ihre Kosten erstattet bekommen. Die Vertreter der Mitgliedstaaten gaben dafür in Brüssel das finale grüne Licht. Die Änderungen gelten ab dem 23. Oktober 2027.

Vermittlungsgebühr erstatten

Künftig ist klar geregelt: Wird ein Flug annulliert, bekommen die Passagiere ihr Geld vollständig rückerstattet. Ticketvermittler dürfen keine Vermittlungsgebühr einbehalten. Das betrifft etwa Reisebüros, aber auch Online-Plattformen, über die Verbraucher Tickets mehrerer Fluggesellschaften kaufen können.

Ausgenommen sind davon laut Rat kleinste Vermittler, etwa lokale Reisebüros, wenn sie die Passagiere zu Beginn des Buchungsvorgangs klar über diese Regelung informiert haben. Wer Anspruch auf eine Rückerstattung hat, muss diese künftig innerhalb von sieben Tagen erhalten. Hat der Vermittler das Beförderungsunternehmen aus eigenen Mitteln bezahlt, verdoppelt sich die Frist auf 14 Tage.

Keine Kosten für notwendige Begleitperson

Außerdem wird unter anderem festgehalten, dass Menschen mit Behinderungen oder mit eingeschränkter Mobilität unterwegs ein Recht auf kostenlose Begleitung haben, wenn dies für sie notwendig ist. Falls eine Fluggesellschaft darauf besteht, dass aus Sicherheitsgründen eine Begleitperson dabei ist und diese nicht selbst stellen kann, hat der Passagier das Recht, selbst auszuwählen, wer ihn auf dem Nachbarsitz begleitet - ohne dass die Airline für dieses zweite Ticket Kosten berechnen darf.

Zudem wird ein einheitliches Formular eingeführt, mit dem Passagiere Anträge auf Entschädigung oder Erstattung stellen können. Im Bahnverkehr gibt es das laut Parlament bereits, für Schiffs- und Busreisen sowie Flüge sei es neu. Die EU-Kommission soll das Formular demnach auf ihrer Webseite in allen EU-Sprachen bereitstellen. Die Verkehrsunternehmen können aber trotzdem weiter eigene Formulare oder Apps nutzen.

Schon beschlossen: Entschädigungen bei Flügen

Am selben Tag wie die jetzt beschlossene Änderung wird die Reform der Fluggastrechte in Kraft treten. Dabei geht es unter anderem um die Bedingungen für Entschädigungen bei Verspätungen und Flugausfällen. Zudem müssen betroffene Passagiere innerhalb von vier Tagen nach dem Ende ihrer Reise klare elektronische Informationen bekommen, wie sie ihren Entschädigungsantrag einreichen können./wea/DP/mis