Der deutsche Aktienmarkt ist trotz der Euphorie um den Rekord-Börsengang von Anthropic am Donnerstag abgerutscht. Der Dax drehte im späten Handel mit nachgebenden US-Börsen ins Minus auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Wochen und schloss 1,1 Prozent tiefer bei 25.464 Punkten. Von seinem Rekordhoch bei 27.001 Zählern vor genau einer Woche war der Dax zuletzt um nahezu fünf Prozent abgesackt. Der MDax verlor am Donnerstag letztlich 1,25 Prozent auf 29.505 Zähler.

An der stark gestarteten US-Technologiebörse Nasdaq bekamen die Anleger Angst vor der eigenen Courage: Noch bevor der erste Kurs von Anthropic im Rahmen des unmittelbar anstehenden Börsengangs des KI-Konzerns festgestellt wurde, gab der Auswahlindex Nasdaq 100 seine Gewinne ab. Für den anfangs stabilisierten Leitindex Dow Jones Industrial ging es um ein Prozent nach unten.

Dabei zeichnete sich bei Anthropic eine Preisfindung von zuletzt 108 US-Dollar ab, rund 30 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Das mit dem Chatbot Claude bekannt gewordene Unternehmen könnte mit einer Anfangsbewertung von zwei Billionen US-Dollar an die Börse gehen. "Allen Unkenrufen zum Trotz scheint die KI-Hausse damit nicht zu Ende", schrieben die Experten der Landesbank Baden-Württemberg.

BASF beendet Bemühungen um Evonik

Am deutschen Aktienmarkt waren die Aktien von Evonik nach eingestellten Übernahmebemühungen von BASF extrem schwach. Am Nachmittag fiel der Kurs des Spezialchemie-Konzerns um bis zu 23 Prozent auf den tiefsten Stand seit fast vier Monaten. Zum Handelsschluss bewegten sie sich 16 Prozent im Minus bei 18,24 Euro.

Die Titel von BASF reagierten kurzzeitig mit einem Kurssprung, kamen aber rasch zurück und verloren in einem schwachen Gesamtmarkt ein Prozent.

Grund fürs Ende der Übernahmepläne sei unter anderem, dass das Unternehmen zwei unverbindliche Barangebote abgelehnt habe. Der Geschäftsausblick von Evonik und damit verbundene Risiken seien aber keine ausreichende Grundlage, um eine höhere Bewertung zu rechtfertigen. BASF hatte zuletzt 24 Euro je Evonik-Aktie geboten, was Evonik mit mehr als elf Milliarden Euro bewertet. Evonik pochte aber auf Eigenständigkeit.

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