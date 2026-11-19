Düsseldorf, ⁠19. Nov (Reuters) - Der Spezialchemiekonzern Evonik hat gelassen auf die Absage der Übernahmepläne durch BASF reagiert. "Wir ‌nehmen die Entscheidung der BASF zur Kenntnis", sagte der Interimschef ⁠der ⁠Essener, Claus Rettig, am Donnerstag. "Unser Plan für die kommenden Jahre steht", betonte er. Nun könne Evonik "mit voller Kraft ‌an der eigenständigen ‌Entwicklung" arbeiten.

BASF hatte erklärt, der Konzern habe seine Bemühungen um ⁠eine Übernahme beendet. Die Essener ‌hatten zuletzt auch ⁠eine nachgebesserte Offerte von 24 Euro je Aktie zurückgewiesen, die Evonik mit rund 11,2 ‌Milliarden Euro ⁠bewertet hatte. Es ⁠sei nicht im Interesse der BASF-Aktionäre, "die Transaktion zu einem höheren Preis weiterzuverfolgen", unterstrich BASF.

(Bericht von Matthias InverardiRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)