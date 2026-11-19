Berlin, 19. ⁠Nov (Reuters) - Trotz des widrigen globalen Umfelds hat sich der Bankensektor im Euroraum nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank dieses Jahr als widerstandsfähig erwiesen. Ungeachtet der Folgen des Ukraine- und des Iran-Krieges ist die Kapital- und Liquiditätsausstattung der von der EZB beaufsichtigten Institute robust, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten ‌Bericht "Supervisory Review and Evaluation Process" (SREP) hervorgeht. Die Eigenkapitalquoten des Sektors lägen über den geltenden Eigenkapitalanforderungen, Puffern und Empfehlungen, erläuterte die oberste Bankenaufseherin der EZB, Claudia Buch, in Frankfurt. "Resilienz ⁠bedeutet jedoch nicht ⁠Immunität", fügte sie hinzu. Die Banken seien weiter anfällig für die erhöhten Risiken für die Finanzstabilität.

Die "operationelle Resilienz" bleibe ein zentraler Schwerpunkt, betonte Buch. So könnten zwar neue Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) dazu beitragen, Finanzdienstleistungen zu verbessern. Gleichzeitig entstünden durch ihren Einsatz aber neue Anfälligkeiten im Zusammenhang mit Auslagerungen oder Cyberangriffen. "Die Banken müssen daher für ein solides Risikomanagement ‌und ausreichende Investitionen in die Sicherheit ihrer Betriebsabläufe sorgen", ‌mahnte sie.

Die Kapitalanforderungen für die Geldhäuser für das kommende Jahr beließ die EZB weitgehend unverändert: Die Gesamtkapitalanforderung und -empfehlung für das harte Kernkapital (CET1) für 2027 ist mit 11,3 Prozent der risikogewichteten Aktiva gegenüber 11,2 Prozent ⁠im Jahr 2026 nur unwesentlich höher.

Derzeit schränken die Eigenkapitalanforderungen die Kreditvergabe der Banken laut Buch ‌nicht ein. Sie verwies auf die Einschätzung ⁠der Finanzinstitute, dass strengere Kreditrichtlinien für ihre Kunden vor allem den Risiken und der Unsicherheit über die konjunkturelle Entwicklung geschuldet seien.

EZB SCHAUT BANKEN GENAU AUF DIE FINGER

Um dem Risiko einer übermäßigen Verschuldung entgegenzuwirken, hat die EZB für 14 Banken ‌verbindliche Anforderungen für die Verschuldungsquote festgelegt. Zudem hat ⁠sie für fünf Geldhäuser eine unverbindliche Empfehlung ⁠ausgesprochen, um deren Stressresilienz zu stärken.

Bei schwerwiegenderen Feststellungen verstärke die EZB die Überwachung und eskaliere die Aufsichtsmaßnahmen, erläuterte Buch. "Je gravierender die Mängel, desto intensiver unsere Nachverfolgung." Im Jahr 2026 hat die EZB insgesamt 78 Banken neue qualitative Maßnahmen auferlegt. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl dieser neuen Maßnahmen um rund 50 Prozent. "Gleichzeitig erfordern Schwächen in den Bereichen Governance, operationelle Resilienz und Kreditrisikomanagement weiterhin Aufmerksamkeit, und offene Feststellungen müssen behoben werden", betonte Buch. In einem zunehmend digitalen Umfeld würden die Wettbewerbsfähigkeit und die Resilienz ⁠der Banken durch solide, langfristige Digitalisierungsstrategien bestimmt.

Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).