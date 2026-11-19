Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.11.2026
onvista · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenKI
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Alibaba (ADR)
|Bericht 2. Quartal 2027
|Höegh Autoliners
|Bericht 3. Quartal 2026
|Intuit
|Bericht 1. Quartal 2027
|Lenovo
|Bericht 2. Quartal 2027
|Nabaltec
|Bericht 3. Quartal 2026
|NKT
|Bericht 3. Quartal 2026
|OPAP
|Bericht 3. Quartal 2026
|Pinduoduo (PDD Holdings, Temu)
|Bericht 3. Quartal 2026
|PORR
|Bericht 3. Quartal 2026
|PZU
|Bericht 3. Quartal 2026
|Ross Stores
|Bericht 3. Quartal 2026
|Sto
|Bericht 3. Quartal 2026
|Tokio Marine Holdings
|Bericht 2. Quartal 2026
|Ubisoft Entertainment
|Bericht 2. Quartal 2027
|Walmart
|Bericht 3. Quartal 2027
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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