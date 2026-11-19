Frankfurt, 19. Nov (Reuters) - Vor ⁠der mit Spannung erwarteten Börsenpremiere von KI-Entwickler Anthropic hat sich der Dax am Donnerstag nur in kleinen Schritten nach oben gearbeitet. Der deutsche Leitindex gewann bis zum Mittag 0,3 Prozent auf 25.815 Punkte. Seit seinem kurzzeitigen Sprung über die 27.000-Punkte-Marke vor einer Woche ist das Börsenbarometer um fast fünf Prozent eingebrochen. "Der Dax schwankt zwischen KI- und Zinsangst und der Hoffnung, sich angesichts wachsenden Konjunkturoptimismus und robuster Unternehmensgewinne von diesen Kräften lossagen zu können", sagte Jochen ‌Stanzl von der Consorsbank. Noch sei allerdings unklar, wohin die Reise am Ende gehen werde. Der EuroStoxx50 notierte 0,6 Prozent höher.

Einen Hinweis, ob der jüngste Ausverkauf in der Tech-Branche gestoppt werden kann, dürfte der Anthropic-Börsengang liefern. Die Notierung sei ein wichtiger Gradmesser für die Risikobereitschaft ⁠im KI-Trade, sagte Kyle ⁠Rodda vom Broker capital.com. Alle Anzeichen deuteten bislang auf ein großes Anlegerinteresse an der Aktie des KI-Entwicklers hin.

Im Graumarkt des Brokerhauses Lang & Schwarz und der Handelsplattform Tradegate wurden die Papiere von Anthropic mit bis zu 97,81 Euro gehandelt. In Dollar umgerechnet entspricht dies einem Plus von knapp 30 Prozent im Vergleich zum Zuteilungspreis von 83 Dollar. Anthropic sammelte bei seinem bevorstehenden Börsengang die Rekordsumme von gut 81,3 Milliarden Dollar ein und übertrifft damit den US-Raumfahrtkonzern SpaceX. Die Papiere sollen am Donnerstag an der US-Technologiebörse Nasdaq in den Handel starten. In Erwartung eines starken Börsendebüts zeichnete ‌sich hier eine deutlich festere Eröffnung ab.

EUROPÄISCHE CHIP-WERTE GEHEN AUF ERHOLUNGSKURS

Die europäischen Chipwerte schwenkten im ‌Vorfeld des IPO auf einen Erholungskurs um. Der Branchenindex rückte um bis zu 2,1 Prozent vor - an den vergangenen fünf Handelstagen hatte er sieben Prozent an Wert verloren. Die Papiere von Infineon standen mit einem Plus von 3,7 Prozent an der Dax-Spitze. Im MDax gewannen Aixtron, Suss Microtec und Elmos Semiconductor zwischen 6,5 ⁠und fünf Prozent. Zweifel an der Nachhaltigkeit des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) plagen derzeit die Branche. Anleger fürchten seit dem starken Abschneiden der ‌Demokraten bei den US-Wahlen eine strengere Regulierung. Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang ⁠hatte den Sektor zusätzlich belastet und KI-Aktien weltweit auf Talfahrt geschickt.

Boden gutmachen konnten auch die Bankaktien. Die Papiere der Commerzbank und der UniCredit rückten um 1,4 beziehungsweise 2,4 Prozent vor. Die Bundesregierung und die italienische Großbank haben sich auf die Bedingungen für eine Übernahme der Commerzbank geeinigt. Für die Papiere der Deutschen Bank ging es nach den zuletzt herben Verlusten aufgrund eines riesigen ‌Datenlecks um 2,5 Prozent bergauf. Laut Bank-Chef Christian Sewing sind bislang keine negativen ⁠Auswirkungen auf das Vertrauen der Kunden festzustellen.

LEICHTE GEWINNMITNAHMEN BEIM DOLLAR

Für ⁠Nervosität unter den Dax-Anlegern sorgte die Geldpolitik der Fed. US-Notenbankdirektor Christopher Waller forderte eine aggressivere Reaktion auf die Inflation. Angesichts jüngster Äußerungen habe der Markt eine restriktivere Fed eingepreist, sagte George Saravelos von der Deutschen Bank. Der Dollar-Index stieg am Morgen mit 103,974 Punkten auf ein frisches 19-Monats-Hoch, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Spekulationen auf steigende Zinsen in den USA haben den Greenback an den vergangenen sieben Handelstagen um mehr als zwei Prozent nach oben getrieben. Der Goldpreis, der zuletzt ins Rutschen gekommen ist, verteuerte sich um bis zu ein Prozent auf 3758 Dollar je Feinunze.

Am Ölmarkt richtete sich der Blick auf das historische Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Experten zufolge dürften die Gespräche jedoch kaum zu größeren Vereinbarungen führen. Grund seien erhebliche Meinungsverschiedenheiten über die ⁠Ukraine, den Iran, Atomwaffen und den Handel. Die Notierungen für das US-Öl WTI und das Nordseeöl Brent lagen 0,8 Prozent schwächer bei 82,60 beziehungsweise 91,21 Dollar je Fass.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)