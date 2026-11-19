Metall- und Elektroindustrie

Frankfurt/Main (dpa) - Mit einer Welle ganztägiger Warnstreiks erhöht die IG Metall den Druck in den festgefahrenen Tarifverhandlungen der deutschen Metall- und Elektroindustrie. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind an diesem Freitag tausende Beschäftigte in Betrieben im nahezu gesamten Bundesgebiet.

Dazu gehören Werften im Norden, Zulieferer in Baden-Württemberg und die Autowerke von BMW und Audi in Bayern, die nach dem Willen der Gewerkschaft den ganzen Tag stillstehen sollen. In ersten Betrieben hatten die Warnstreiks bereits am Donnerstag begonnen. Weitere Aktionen sind für den Beginn der kommenden Woche angekündigt. Vorausgegangen sind Abstimmungen unter den Gewerkschaftsmitgliedern in den jeweils bestreikten Betrieben.

Die IG Metall setzt die 24-Stunden-Streiks erstmals seit acht Jahren ein. Anders als bei kurzfristigen Warnstreiks zahlt sie an ihre Mitglieder Streikgeld aus. Die Arbeitgeber reagierten mit scharfer Kritik. Betroffene Unternehmen erlitten in der ohnehin angespannten wirtschaftlichen Situation erhebliche Schäden. Arbeitsplätze und ganze Standorte würden gefährdet, hieß es.

«Überzogene Eskalation»

NRW-Arbeitgeber-Präsident Arndt G. Kirchhoff verwies auf intensive Gespräche über mögliche Abkommen auf betrieblicher Ebene, um Investitionen, Innovationen, Standorte und Beschäftigung zu sichern. Über die Ziele sei man sich grundsätzlich einig gewesen, wenn es auch sonst noch erheblichen Verhandlungsbedarf gegeben habe. Er sagte: «Vor diesem Hintergrund ist diese Eskalation absolut überzogen, völlig unverhältnismäßig und bringt uns einer Lösung keinen Schritt weiter.»

Termin für vierte Runde steht noch nicht

Bundesweit arbeiten rund 3,7 Millionen Männer und Frauen unter den Bedingungen des Flächentarifvertrags. Die Branche umfasst wichtige Industriesparten wie Auto, Maschinenbau, Elektro und Metallerzeugung.

Die dritte Verhandlungsrunde hatte keine Annäherung gebracht, Termine für die vierte Runde stehen nicht fest. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Die Arbeitgeber haben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten. Zudem wird über mögliche zeitweise Abweichungen verhandelt, um Investitionen zu ermöglichen oder Jobs zu sichern. Das Angebot unterhalb der allgemeinen Preissteigerung haben die Arbeitgeberverbände mit hoher Kostenbelastung begründet und auf den Abbau hunderttausender Arbeitsplätze hingewiesen, der sich bei weiterhin schlechten Bedingungen fortsetzen werde.