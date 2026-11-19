Berlin,19. Nov (Reuters) - Im ⁠Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie ruft die Gewerkschaft für Freitag erstmals seit acht Jahren zu ganztägigen Warnstreiks auf. Der Ausstand solle 24 Stunden dauern und in der Nacht beginnen, teilte die IG Metall am Donnerstag mit. Die Beschäftigten seien nicht zufrieden mit dem Angebot und dem fehlenden Bekenntnis der Arbeitgeber zu Arbeitsplätzen und Standorten, sagte IG-Metall-Chefin Christiane Benner. "Frust und Sorgen der ‌Beschäftigten sind so groß, dass wir jetzt mit den Ganztagswarnstreiks einen Gang hochschalten. Anders scheinen das die Arbeitgeber leider nicht zu verstehen."

Bei den Arbeitgebern stößt das auf scharfe Kritik. Arndt Kirchhoff, Präsident des Verbandes der Metall- ⁠und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen, ⁠sagte, es sei unverständlich, dass die Gewerkschaft ausgerechnet in der schwersten Wirtschaftskrise in der Geschichte der Bundesrepublik zu Arbeitskampf-Maßnahmen aufrufe, die zu den massivsten der letzten beiden Jahrzehnte gehörten. Die Eskalation sei "absolut überzogen, völlig unverhältnismäßig und bringt uns einer Lösung keinen Schritt weiter". Bertram Brossardt, Präsident des Verbandes der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie, sagte, die IG Metall tue ihren Mitgliedern mit dem Streik keinen Gefallen. "Der Beschäftigungsabbau wird so nur weiter Fahrt aufnehmen. Anstatt zu reindustrialisieren, ‌forciert die IG Metall die Deindustrialisierung."

Betroffen von den Warnstreiks sind unter ‌anderem Werke der Autobauer BMW, Audi und Porsche sowie von Zulieferern. Die Arbeitgeber hätten mit ihrem Minus-Angebot das Fass zum Überlaufen gebracht, sagte der bayerische Verhandlungsführer Horst Ott. Sie wollten einen Blankoscheck, um Entgelte und Sonderzahlungen zu kürzen sowie die Arbeitszeit ⁠zu verlängern und verweigerten gleichzeitig verbindliche Zusagen für Investitionen an den heimischen Standorten. "Die Beschäftigten sollen erst erhebliche finanzielle Einschnitte hinnehmen ‌und dann trotzdem um ihre Arbeitsplätze zittern", sagte er.

Die ⁠Gewerkschaft hatte vergangene Woche den Weg zu den ganztägigen Ausständen freigemacht. An einer ersten Warnstreikwelle hatten sich nach Gewerkschaftsangaben rund 464.000 Beschäftigte an stundenweisen Arbeitsniederlegungen beteiligt.

Die Tarifrunde findet angesichts der Krise in weiten Teilen der Branche, etwa der Autoindustrie und teils auch im Maschinenbau, unter sehr großem Druck statt. Die ‌IG Metall fordert für die 3,7 Millionen Beschäftigten ab November ⁠fünf Prozent mehr Geld, eine tarifliche Beschäftigungssicherung sowie eine ⁠soziale Komponente für untere Entgeltgruppen. Die Arbeitgeber boten eine unverbindliche Einmalzahlung im Juli 2027 an sowie eine dauerhafte tarifliche Entgelterhöhung von 1,3 Prozent erst ab Sommer 2028. Sie fordern Kostensenkungen und dafür mehr Flexibilität, die Tarifstandards zu unterschreiten.

Die IG Metall hatte vergangene Woche eine zeitlich befristete Regelung vorgeschlagen, die in wirtschaftlich unter Druck stehenden Unternehmen Zugeständnisse der Beschäftigten ermöglichen würde, wenn es im Gegenzug von den Firmen verbindliche Zusagen zu Investitionen und Arbeitsplätzen gibt. Die Arbeitgeber bestanden aber darauf, automatisch nach unten abweichen zu können und das nur mit den Betriebsräten zu besprechen, statt die IG Metall als Sozialpartner einzubeziehen. Die Gewerkschaft will die Öffnung nur in klar definierten ⁠Fällen zeitlich begrenzt im Rahmen eines Tarifvertrages zulassen und ihre Mitglieder demokratisch an dem Prozess beteiligen.

Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte