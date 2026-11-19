Im bisherigen Jahresverlauf legt die Intel-Aktie eine echte Achterbahnfahrt auf das Börsenparkett. Nachdem der Chiptitel im 2. Quartal um über 200 % zulegen konnte und dabei endlich auch das historische Rekordhoch aus dem Jahr 2000 (75,41 USD) überwand, befindet sich das Papier seither wieder im Korrekturmodus. Aufgrund des scharfen „U-Turns“ summieren sich die Kursverluste im bisherigen Verlauf des Schlussquartals auf über 50 %. In der Konsequenz ist die Relative Stärke (Levy) auf historische Tiefstände gefallen. Nach der jüngsten Topbildung und der Inselumkehr auf Tagesbasis versucht der Titel derzeit eine Stabilisierung auf Basis der Haltezone bei rund 51 USD. Auf diesem Niveau hat die Intel-Aktie zuletzt einen Innenstab ausgebildet, d. h. Anlegerinnen und Anleger nehmen diese Bastion tatsächlich als „support“ wahr. Weitere Unterstützungen bestehen in Form der 200-Wochen-Linie (akt. bei 42,57 USD) sowie in Form des Märztiefs bei 41,63 USD. Für eine technische Gegenbewegung müssten zumindest die o. g. Innenstäbe mit einem Spurt über das jüngste Wochenhoch bei 61,34 USD nach oben aufgelöst werden. Bis dahin bieten Discount-Zertifikate attraktive Seitwärtsrenditen.

Intel (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Intel

Quelle: LSEG, tradesignal²

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