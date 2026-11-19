NEW YORK (dpa-AFX) - Die KI-Firma Anthropic plant für Donnerstag ihren Börsengang, der sogar der größte der Welt werden könnte. Den bisherigen Rekord hält Elon Musks Weltraum- und KI-Firma SpaceX , die im Juni 75 Milliarden US-Dollar einsammelte. Anthropic könnte das noch übertreffen - und peilt zum Start eine Bewertung von 1,4 Billionen Dollar an.
Anthropic gilt mit seiner KI-Software Claude als schärfster Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. OpenAI schob den eigenen Börsengang auf das kommende Jahr auf, unter anderem unter Verweis auf eine negative Stimmung gegenüber Künstlicher Intelligenz in der Öffentlichkeit./so/DP/jha
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