IRW-PRESS: Americas Uranium Corp.: Americas Uranium Corp. kündigt Mitgliedschaft in der Clean Energy Association of New Mexico an

Vancouver, British Columbia - 19. November 2026 / IRW-Press / Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA; OTCQB: ASRFF) (Americas Uranium oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen offiziell der Clean Energy Association of New Mexico (CLEAN) beigetreten ist. Als Organisation hat sich CLEAN der Förderung einer verantwortungsvollen Uranerschließung, der Unterstützung der Kernenergiebranche und der Förderung der wirtschaftlichen Chancen im Zusammenhang mit den Uranressourcen von New Mexico verschrieben.

Die Mitgliedschaft stellt einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen der wachsenden Präsenz von Americas Uranium in den Vereinigten Staaten dar, nachdem das Unternehmen kürzlich das Uranprojekt Treeline in den Countys Cibola und McKinley in New Mexico erworben hat.

Americas Uranium freut sich darauf, durch seine Mitgliedschaft bei CLEAN die Beziehungen zu Branchenakteuren, lokalen Gemeinden, staatlichen Entscheidungsträgern und Organisationen zu stärken, die sich für eine verantwortungsvolle Uranexploration und -erschließung im gesamten Bundesstaat einsetzen.

New Mexico kann auf eine lange und bedeutende Geschichte der Uranförderung zurückblicken und verfügt über beträchtliche Uranressourcen. Angesichts der erneuerten nationalen Aufmerksamkeit, die der heimischen Uranförderung, der Sicherheit der Kernenergieversorgung und dem Aufbau einer zuverlässigen amerikanischen Lieferkette für Kernbrennstoffe zuteilwird, ist das Unternehmen der Ansicht, dass New Mexico gut positioniert ist, um eine zunehmend wichtige Rolle in der Zukunft der Kernenergiebranche der Vereinigten Staaten zu spielen.

Nicholas Luksha, Chief Executive Officer von Americas Uranium Corp., erklärte:

Wir freuen uns außerordentlich, der Clean Energy Association of New Mexico beizutreten und ein aktiver Teil der Uran-Community des Bundesstaates zu werden. New Mexico kann auf eine bemerkenswerte Geschichte im Uranbereich zurückblicken und verfügt über ein enormes Potenzial, einen Beitrag zur Zukunft der amerikanischen Kernenergie zu leisten. Mit unserer kürzlich erfolgten Übernahme des Uranprojekts Treeline etablieren wir eine bedeutende Präsenz in diesem Bundesstaat, und der Beitritt zu CLEAN bietet eine hervorragende Gelegenheit, Beziehungen zu Branchenführern, lokalen Gemeinden und Interessenvertretern aufzubauen, die unsere Vision einer verantwortungsvollen Uranerschließung teilen.

Da die Vereinigten Staaten daran arbeiten, ihre inländische Lieferkette für Kernbrennstoffe zu stärken und die Kernenergiekapazitäten auszubauen, sind wir davon überzeugt, dass Unternehmen, die amerikanische Uranvorkommen erschließen, eine zunehmend wichtige Rolle spielen werden. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit CLEAN und seinen Mitgliedern verantwortungsvolle Exploration, Umweltschutz, wirtschaftliche Entwicklung und das langfristige Wachstum der Uranindustrie in New Mexico zu unterstützen.

Janet Lee-Sheriff, President und Direktor von CLEAN, kommentierte:

Wir heißen Americas Uranium Corp. in der Clean Energy Association of New Mexico willkommen. Die kürzlich erfolgte Übernahme des Uranprojekts Treeline in den Countys Cibola und McKinley durch das Unternehmen unterstreicht dessen Interesse am bedeutenden Uranpotenzial von New Mexico. Sein Engagement für eine verantwortungsvolle Exploration steht im Einklang mit dem Fokus von CLEAN auf Umweltschutz und der Schaffung wirtschaftlicher Chancen für die Gemeinden in New Mexico. Da unsere Mitgliederzahl weiter zunimmt, freuen wir uns darauf, die Zusammenarbeit innerhalb der Branche zu stärken und die Rolle New Mexicos in der Zukunft der amerikanischen Kernenergie voranzutreiben.

Über das Uranprojekt Treeline

Das Uranprojekt Treeline befindet sich in den Countys Cibola und McKinley in New Mexico, in einer historisch bedeutenden Uranförderregion der Vereinigten Staaten.

Der kürzlich erfolgte Erwerb des Projekts durch das Unternehmen stellt einen wichtigen Bestandteil seiner Strategie dar, ein Portfolio an Uran-Explorationsprojekten in den Vereinigten Staaten aufzubauen und voranzutreiben.

Americas Uranium beabsichtigt, auf den historischen Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet aufzubauen - und zwar durch einen systematischen, datengestützten Ansatz, der darauf abzielt, bekannte Uranmineralisierungen weiter zu bewerten und Möglichkeiten für zukünftige Explorationsarbeiten sowie eine potenzielle Erweiterung der Ressourcen zu identifizieren.

Über die Clean Energy Association of New Mexico

Die Clean Energy Association of New Mexico (CLEAN) bietet Aufklärung, Sensibilisierung und innovative Instrumente zur Unterstützung eines starken und sicheren Kernenergiesektors, der für die Wiederbelebung der Kernenergie in den USA erforderlich ist.

CLEAN setzt sich für eine verantwortungsvolle Uranförderung und -gewinnung durch In-situ-Lösungsbergbau (ISR) ein und arbeitet daran, nachhaltige sozioökonomische Vorteile für die lokalen Gemeinden und den Bundesstaat New Mexico zu schaffen, wobei Land, Wasser, Luft und Menschen respektiert werden.

CLEAN veranstaltete im April 2026 ihre erste Nuclear in New Mexico-Konferenz und plant, ihre zweite Jahreskonferenz im Mai 2027 auszurichten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cleanNM.org.

Über Americas Uranium Corp.

Americas Uranium Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung aussichtsreicher Uran-Assets in Nordamerika konzentriert.

Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten mit einer Gesamtfläche von ca. 4.700 Hektar im Athabasca-Becken in Saskatchewan, einem der weltweit führenden Uranreviere, und hat sein Explorationsportfolio durch den Erwerb des Uranprojekts Treeline in New Mexico auf die Vereinigten Staaten ausgeweitet.

Americas Uranium ist bestrebt, seine Projekte durch moderne Explorationstechniken, eine disziplinierte Kapitalallokation sowie einen systematischen, datengestützten Ansatz zur Identifizierung und Bewertung von Uranmineralisierungen voranzutreiben.

Ziel des Unternehmens ist es, langfristigen Shareholder Value zu schaffen und gleichzeitig zur Entwicklung einer sicheren und zuverlässigen nordamerikanischen Uranlieferkette beizutragen.

Unternehmensupdate

Das Unternehmen gibt zudem eine Korrektur des Unternehmensupdates in seiner Pressemitteilung vom 4. November 2026 bekannt. In dieser Pressemitteilung hieß es, das Unternehmen habe 6.000.000 Restricted Share Unites (RSUs) gewährt. Die korrekte Zahl lautet 6.200.000 RSUs. Die RSUs wurden bestimmten Direktoren, Führungskräften und Beratern des Unternehmens im Rahmen seines Omnibus Equity Incentive Plan gewährt. Alle weiteren Angaben in der Pressemitteilung vom 4. November 2026 bleiben unverändert.

Im Namen des Board of Directors

Nicholas Luksha

Chief Executive Officer

Americas Uranium Corp.

604-838-0184

nick@americasuraniumcorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen Aussagen zählen unter anderem die Pläne und Ziele des Unternehmens in Bezug auf das Uranprojekt Treeline, künftige Explorationsaktivitäten, eine potenzielle Erweiterung der Ressourcen, die Teilnahme des Unternehmens an CLEAN sowie Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Uran- und Kernenergiebranche.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Explorationsrisiken, Schwankungen der Rohstoffpreise, regulatorische Anforderungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln sowie die allgemeine Marktlage.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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