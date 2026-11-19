IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Australiens Wassermarkt bietet neue Wachstumsperspektiven

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Steigender Wasserbedarf, alternde Infrastruktur und zunehmende Anforderungen an die Wiederverwendung von Abwasser verändern Australiens Wasserwirtschaft. Eine aktuelle Branchenstudie sieht erhebliches Potenzial für moderne Aufbereitungstechnologien. Auch das international tätige Wassertechnikunternehmen De.mem will von dieser Entwicklung profitieren und rechnet mit einer Fortsetzung seines Wachstumskurses.

Australiens Wasserwirtschaft steht vor einem strukturellen Wandel. Nach Einschätzung von Infrastructure Australia erhöhen das Bevölkerungswachstum, die Expansion wasserintensiver Industrien und die Auswirkungen des Klimawandels den Druck auf die bestehende Infrastruktur. Die staatliche, unabhängige Beratungseinrichtung der australischen Bundesregierung sieht deshalb für die kommenden zehn Jahre erheblichen Handlungsbedarf bei der Sicherung der Wasserversorgung und der Modernisierung von Wasser- und Abwasseranlagen. Zu den priorisierten Vorhaben gehören unter anderem Projekte in Westaustralien sowie die Erweiterung bestehender Kläranlagen.

Besondere Bedeutung gewinnt dabei die Wiederverwendung von Wasser. Eine im August 2026 veröffentlichte Branchenstudie (Accelerating Australia's Circular Water Economy) der gemeinnützigen Organisationen Circular Australia und Australian Water Association, die gemeinsam mit den Ingenieur- und Wasserdienstleistungsunternehmen Arup und SUEZ erarbeitet wurde, sieht erhebliche Potenziale für die Wiederverwendung von Wasser und die Rückgewinnung von Wertstoffen aus Abwasser. Der im August 2026 veröffentlichte Bericht zeigt, dass bislang weniger als 15 Prozent des aufbereiteten Abwassers in Australien wiederverwendet werden. Die Autoren sehen daher erhebliche wirtschaftliche Möglichkeiten, Wasser, Energie und weitere Wertstoffe aus Abwasser zurückzugewinnen. Allerdings erschwerten bislang unter anderem fehlende Marktanreize und regulatorische Rahmenbedingungen eine breitere Umsetzung, heißt es.

Für industrielle Anwender ergeben sich daraus neue Anforderungen an die Wasseraufbereitung. Gerade im Bergbau, in der Rohstoffverarbeitung und anderen wasserintensiven Produktionsbereichen sind zuverlässige Versorgungssysteme und die Behandlung belasteter Prozesswässer von Bedeutung. Dezentrale und modular aufgebaute Anlagen können dabei eine Alternative zu großen zentralen Infrastrukturlösungen darstellen. Für Anbieter entsprechender Technologien entstehen Geschäftsmöglichkeiten sowohl beim Anlagenbau als auch bei Wartung, Betrieb und der Lieferung von Verbrauchsmaterialien.

In diesem Marktumfeld sieht sich das Wassertechnikunternehmen De.mem gut positioniert. Das Unternehmen ist insbesondere in Australien mit Wasseraufbereitungstechnologien, Spezialchemikalien und Dienstleistungen vertreten. Nach Angaben der Geschäftsführung entfielen zuletzt rund 47 Prozent der Einnahmen beziehungsweise Zahlungseingänge auf das Geschäft in Westaustralien, vor allem mit Kunden aus dem Goldbergbau und anderen Bergbaubereichen. Zusätzlich soll ein neuer Liefervertrag für Spezialchemikalien ab Oktober 2026 einen jährlichen Auftragswert von rund 800.000 australischen Dollar erreichen.

Auch die bisherigen Geschäftszahlen stützen den positiven Ausblick. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte De.mem Zahlungseingänge von 30,1 Millionen AUD. Im gesamten Vorjahr waren es 32,3 Millionen AUD gewesen. Da das zweite Halbjahr historisch bis zu 55 Prozent der jährlichen Zahlungseingänge ausmacht, erwartet das Unternehmen für 2026 einen neuen Rekordwert. Zudem verzeichnete De.mem im dritten Quartal mit 842.000 AUD den bislang höchsten operativen Quartals-Cashflow seiner Unternehmensgeschichte.

Für 2027 liegen laut De.mem bereits weitere Aufträge vor. Ein australischer Bergbaukunde bestellte Wasseraufbereitungstechnik im Wert von rund 350.000 AUD. Hinzu komme ein Auftrag über etwa 380.000 AUD für die deutsche Tochtergesellschaft De.mem-Geutec, dessen Auslieferung ebenfalls für 2027 vorgesehen sei. Die Gesellschaft hatte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von rund 2,5 Millionen AUD und einen Vorsteuergewinn von 731.000 AUD erzielt.

Zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten sieht De.mem im australischen Goldbergbau. Nach der Übernahme des Spezialchemikalienanbieters Core Chemicals im Oktober 2025 will das Unternehmen sein Kundenportfolio erweitern. Nach eigenen Angaben gehören rund 140 australische Goldminen bislang nicht zum Kundenkreis. Das angestrebte jährliche Umsatzpotenzial beziffert De.mem auf durchschnittlich 220.000 AUD je Mine. Dabei handelt es sich allerdings um eine Marktchance und nicht um bereits vertraglich gesicherte Erlöse.

Parallel arbeitet De.mem an der internationalen Vermarktung von Wasserfiltrationssystemen für Privathaushalte, unter anderem in Singapur, Indonesien und Nordamerika. Für Australien befindet sich eine mit Graphenoxid verbesserte Membran noch im Water-Mark-Zertifizierungsverfahren. Damit setzt das Unternehmen neben dem industriellen Kerngeschäft auf zusätzliche Absatzmärkte. Wie stark diese zum mittelfristigen Wachstum beitragen werden, hänge von der Markterschließung und der Umsetzung weiterer Aufträge ab, so De.mems Firmenchef Andreas Kröll.

Der steigende Bedarf an Wasseraufbereitung eröffnet uns langfristige Wachstumsmöglichkeiten. Besonders interessant ist für uns, dass Industriekunden zunehmend nicht nur in neue Anlagen investieren, sondern auch auf zuverlässige Partner für deren laufenden Betrieb setzen. Genau hier liegt eine unserer Stärken: Wir verbinden Anlagenbau mit Erfahrung im Betrieb dieser Anlagen, wie auch der Herstellung und Lieferung von für den Betrieb erforderlichen Verbrauchsmaterialien wie z. B. Spezialchemikalien. Unser wachsendes Geschäft im australischen Bergbau zeigt, welches Potenzial dieses Geschäftsmodell bietet. Die bereits vorliegenden Aufträge für 2027 stimmen uns zuversichtlich, unseren Wachstumskurs fortsetzen zu können, erklärt Kröll.

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De.mem

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