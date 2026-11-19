IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Die PORR erreicht Meilensteine beim U-Bahn-Bau in Frankfurt und Wien

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Die Bevölkerung in Deutschland unterstützt den öffentlichen Nahverkehr breit. Wie oft die Menschen ihn tatsächlich nutzen, hängt aber stark vom Wohnort ab. Das zeigt die TÜV Mobility Studie 2026 des TÜV-Verbands. Grundlage ist eine repräsentative Online-Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa unter 2.504 Personen.

Laut dieser bleibt das Auto das wichtigste Verkehrsmittel: 83 Prozent der Befragten fahren mindestens einmal pro Woche damit. Den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nutzt jede fünfte Person regelmäßig. Zwischen Stadt und Land gibt es deutliche Unterschiede. In Orten mit weniger als 100.000 Einwohnern fahren nur 8 bis 12 Prozent zumindest wöchentlich mit Bus oder Bahn. In Großstädten sind es 35 Prozent, in Metropolen mit mehr als 500.000 Einwohnern 47 Prozent.

Für die Lebensqualität spielt der Nahverkehr eine zentrale Rolle. 93 Prozent der Befragten ist es wichtig, dass er zuverlässig funktioniert, 69 Prozent sogar sehr wichtig. Entsprechend klar sind die Erwartungen an die Politik: 76 Prozent wünschen sich eine stärkere Förderung des ÖPNV, 92 Prozent einen Ausbau des Angebots im ländlichen Raum. 91 Prozent halten den Ausbau für geeignet, um den Autoverkehr in Innenstädten zu verringern. Höhere Parkgebühren oder eine City-Maut hält jeweils nur rund ein Viertel für geeignet. Zugleich bewerten 47 Prozent die Verfügbarkeit des Nahverkehrs an ihrem Wohnort als schlecht.

U5 Frankfurt: Deckenschluss an der Station Güterplatz

Zwischen dem Wunsch nach mehr Bus und Bahn und neuen Strecken liegen oft viele Jahre Planung und Bauzeit. Dafür braucht es Unternehmen, die Erfahrung mit Tunneln unter dicht bebauten Innenstädten haben. Eines davon ist die börsenotierte PORR Group (ISIN: AT0000609607) mit Sitz in Wien.

In Frankfurt am Main baut die PORR an der Verlängerung der U-Bahn-Linie U5 ins Europaviertel. Auftraggeber ist die SBEV - Stadtbahn Entwicklung und Verkehrsinfrastrukturprojekte Frankfurt GmbH. Zum Auftrag gehören der rund 1.160 Meter lange unterirdische Streckenabschnitt, der Anschluss an die bestehende U5 und der Rohbau der unterirdischen Station Güterplatz.

Im August 2026 hat das Projekt einen wichtigen Meilenstein geschafft. Der letzte Abschnitt der Stationsdecke wurde betoniert, das Bauwerk ist damit nach oben geschlossen. Die Decke ist stellenweise bis zu 2,30 Meter dick. Jetzt kann die Baugrube wieder verfüllt werden. Die Station entstand in rund 24 Metern Tiefe, wobei die Baugrube bis zu 180 Meter lang und 30 Meter breit ist. Tageslicht fällt über fünf Lichtdome ein und an der Oberfläche werden bis Ende 2027 rund 20 Kilometer Leitungstrassen umverlegt.

Das Interesse der Öffentlichkeit an diesem Projekt ist groß. Laut PORR Deutschland kamen am 19. September mehr als 8.500 Besucherinnen und Besucher zum Tag der offenen Baustelle. Auf einer rund 1,2 Kilometer langen Route konnten sie den Tunnel begehen und die künftige Station besichtigen. Die gesamte neue Strecke ist rund 2,7 Kilometer lang und umfasst vier Stationen. Laut der Stadt Frankfurt soll sie frühestens 2029 in Betrieb gehen.

Meilenstein bei Wiens größtem Infrastrukturprojekt

Auch in Wien hat eines der größten Infrastrukturprojekte der Stadt eine wichtige Etappe erreicht. Die Arbeitsgemeinschaft aus PORR und Strabag hat den Vortrieb beider Streckentunnel für die Verlängerung der U2/Los 17-21 abgeschlossen. Die Tunnelvortriebsmaschine Debohra beendete die zweite Röhre zwischen Matzleinsdorfer Platz und dem Notausstieg Augustinplatz knapp ein Jahr nach dem ersten Durchbruch. Insgesamt entstanden zwei Tunnelröhren mit zusammen 4,2 Kilometern Länge.

Die Maschine war rund 127 Meter lang und wog etwa 1.300 Tonnen. In den sechs Tunnelabschnitten wurden rund 2.850 Betonringe aus etwa 17.000 Fertigteilen eingebaut. Laut Wiener Linien sind damit alle Tunnelvortriebe der ersten Baustufe von U2xU5 abgeschlossen. Als Nächstes folgen der Innenausbau der Stationen und die Bahntechnik. Nach Angaben der Wiener Linien schafft der Ausbau U2xU5 Platz für bis zu 300 Millionen zusätzliche Fahrgäste pro Jahr.

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PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Quellen

https://www.tuev-verband.de/fileadmin/user_upload/Content_local/Studien_local/TUEV-Verband_MobilityStudie_2026_Studienbericht.pdf

https://www.porr.de/gs/unser-team/detail/naechster-baufortschritt-in-frankfurt-porr-erreicht-deckenschluss-der-u5-station-gueterplatz

https://www.porr.at/presse/mitteilungen/detail/tunnelvortrieb-auf-beiden-gleisen-abgeschlossen

https://www.wienerlinien.at/u2xu5

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