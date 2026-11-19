IRW-PRESS: Frequentis AG: FREQUENTIS ebnet mit UTM den Weg für offenes Drohnen-Ökosystem in Australien

Wien (IRW-Press/19.11.2026) -

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Das für Airservices Australia entwickelte Flight-Information-Management-System ist ab jetzt in Betrieb

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Frequentis schafft die digitale Grundlage für die sichere Integration von Drohnen und damit die Voraussetzung für zukünftige Drohnendienste sowie das Wachstum der Branche

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Erste operative Flugpläne erfolgreich im Live-Betrieb eingereicht und genehmigt

Die Zahl der Drohnenflüge in Australien wird bis 2043 voraussichtlich auf über 60 Millionen steigen. Um Drohnen sicher in den bestehenden Passagier- und Frachtflugverkehr zu integrieren, sind modernste Technologien erforderlich. Im Auftrag der australischen Regierung hat Airservices Australia daher ein Flight-Information-Management-System (FIMS) eingeführt, um dieser Herausforderung zu begegnen.

Das von Frequentis für Airservices Australia entwickelte FIMS bildet die digitale Grundlage für Australiens zukünftiges Drohnenverkehrsmanagement (Uncrewed Aircraft System Traffic Management, UTM). Über zugelassene UAS-Dienstleister stehen verlässliche Luftrauminformationen und digitale Dienste für den Drohnenbetrieb zur Verfügung. Das System unterstützt damit einen sicheren, effizienten und skalierbaren Drohnenbetrieb in ganz Australien.

Ende Oktober wurde FIMS in den Live-Betrieb überführt. Der erste operative Flugplan wurde dabei erfolgreich über FIMS eingereicht und genehmigt. Dieser Meilenstein baut auf der jahrzehntelangen strategischen Partnerschaft zwischen Frequentis und Airservices Australia auf.

"Die Inbetriebnahme von FIMS ist ein bedeutender Meilenstein für Frequentis und für das sich entwickelnde Luftfahrt-Ökosystem Australiens. Sie ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit, des technischen Know-hows und des großen Engagements von Airservices Australia, Frequentis und unseren weiteren Industriepartnern", sagt Martin Rampl, Geschäftsführer von Frequentis Australasia. "Wir sind stolz auf alle, die dazu beigetragen haben, die Vision eines australischen UTM-Ökosystems in eine einsatzfähige Lösung zu überführen. Wir freuen uns darauf, auch weiterhin die sichere und effiziente Integration neuer Teilnehmer:innen in den Luftraum zu unterstützen."

Australiens Modell einer offenen Plattform ermöglicht es mehreren Dienstleistern, sich mit einer gemeinsamen digitalen Infrastruktur zu verbinden. Dadurch werden die Genehmigung von Drohnenflügen und der Zugang zum Luftraum vereinfacht.

Über FREQUENTIS Australasia

Frequentis Australasia Pty Ltd wurde 2004 gegründet und bietet Kommunikations- und Informationsmanagementlösungen für Organisationen in den Bereichen Flugsicherung, Verteidigung, Schifffahrt, öffentliche Sicherheit und öffentlicher Verkehr in Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea und auf den südpazifischen Inseln an. Das Unternehmen ist sowohl für die Bereitstellung als auch für die Betreuung dieser Lösungen verantwortlich. Frequentis beschäftigt in Australien rund 200 hochqualifizierte Fachkräfte an den Standorten Brisbane, Sydney und Melbourne.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit rund 2.900 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com , +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com , +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

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