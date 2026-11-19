IRW-PRESS: Global Uranium Corp.: Global Uranium gibt Einzelheiten zur ANT-Messung auf dem Projekt Astro bekannt

Passives seismisches Programm auf Ziel AS-1 abgeschlossen; Ergebnisse sollen geplantes bodengestütztes EM-Programm im Winter lenken

19. November 2026 / Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das Unternehmen) gibt Einzelheiten zum Aufbau der Messungen und den Feldarbeiten der tomographischen Messung von Umgebungsgeräuschen (Ambient Noise Tomography, ANT) auf dem Projekt Astro (Astro oder das Projekt) im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan bekannt. Diese Aktualisierung folgt auf die Meldung des Unternehmens vom 8. Oktober 2026, dass die Feldarbeiten abgeschlossen sind, und liefert weitere Details zum Datenerfassungsprogramm, das die laufenden Auswertungs- und Interpretationsarbeiten unterstützt. Die Messung wurde von CAUR Technologies (CAUR) mit Unterstützung vor Ort durch Axiom durchgeführt, wobei Cosa Resources Corp. (Cosa) als Projektbetreiber fungierte. Die Installation der Sensoren begann am 17. Juni 2026, und CAUR meldete, dass die Installationskampagne und der Abzug des Einsatzteams bis zum 23. Juni 2026 abgeschlossen waren.

Die Messung basierte auf einer geplanten Installation von 300 Geophonen, die aus 100 Ein-Komponenten- und 200 Drei-Komponenten-Sensoren bestanden. Acht Feldmitarbeiter arbeiteten während des Einsatzes in vier Zwei-Personen-Teams. CAUR nannte in seinem Abschlussbericht die Installation von rund 60 Sensoren am Tag. Das Programm umfasste eine 21-tägige seismische Überwachung, die bis zum 12. Juli 2026 abgeschlossen war. Am 4. August 2026 wurde die Bergung der Sensoren bestätigt. Die Messung konzentrierte sich auf das Zielgebiet AS-1 im rund 25 Kilometer langen leitfähigen Korridor, der durch die luftgestützte Z-Axis-Tipper-Electromagnetic-Messung (ZTEM) im Jahr 2025 identifiziert wurde. ANT nutzt Aufzeichnungen von seismischem Umgebungsrauschen, um Modelle der Scherwellengeschwindigkeit im Untergrund zu erstellen. Schwankungen der Geschwindigkeit können dabei helfen, Gesteinseinheiten, Strukturen und mögliche Alterierungen im unteren Athabasca-Sandstein und im oberen Grundgebirge zu interpretieren.

CAUR hat einen vorläufigen Bericht erstellt, wobei die weiteren Verarbeitungs- und Interpretationsarbeiten noch andauern. Global und Cosa möchten die ANT-Modelle zusammen mit dem ZTEM-Datensatz für die Priorisierung der geplanten bodengestützten elektromagnetischen Messungen (EM-Messungen) in der anstehenden Winterfeldsaison nutzen. Die bodengestützten EM-Messungen würden eine genauere Abgrenzung der leitfähigen Ziele vor den potenziellen Bohrungen ermöglichen. Der Umfang und der Zeitplan der anschließenden Arbeiten hängen weiterhin vom Abschluss der Interpretationsarbeiten, der Finanzierung, der Verfügbarkeit von Auftragnehmern und den erforderlichen Genehmigungen ab. Global geht davon aus, dass es die Ergebnisse der Interpretation im Anschluss an die technische Überprüfung veröffentlichen kann. Geophysikalische Anomalien allein lassen noch nicht auf das Vorkommen einer Uranmineralisierung schließen.

Das Programm in diesem Sommer verlief von der Installation bis zur Bergung reibungslos, und wir danken CAUR, Axiom und dem Team von Cosa für die hervorragende Durchführung, sagte Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. Durch die ANT-Messung erhalten wir ganz neue Einblicke in den Untergrund von Astro, ohne in den Boden eingreifen zu müssen. Zusammen mit den ZTEM-Ergebnissen aus dem letzten Jahr sollten wir nun den Fokus der nächsten Runde der Feldarbeiten festlegen können. Wir freuen uns darauf, die Interpretationsergebnisse zu veröffentlichen, sobald die technische Überprüfung abgeschlossen ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86690/GlobalUranium_16-11-2026_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Grenze des Projekts Astro und ungefähres Zielgebiet AS-1, das im Mittelpunkt der ANT-Messung im Jahr 2026 stand. Das hervorgehobene Gebiet basiert auf dem Messungsplan und zeigt weder die endgültige Ausdehnung der installierten Geophone noch die interpretierten ANT-Ergebnisse.

QUALIFIZIERTE PERSON

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenüberprüfungsprozesse und -verfahren des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht, der unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

ÜBER GLOBAL URANIUM CORP.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen hält derzeit folgende wichtige Uranprojekte: das Projekt Wing Lake in der Mudjatik Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Projekt Astro (mit Cosa Resources Corp.) im Osten des Athabasca-Beckens in Saskatchewan; das Projekt Airline im Norden des Wind River Basin im US-Bundesstaat Wyoming; sowie weitere Projekte im Gas Hills District bzw. dem Great Divide District in Wyoming.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ungad Chadda

CEO

587-330-0045

info@globaluranium.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse und sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter oder Ausdrücke wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, geplant, vorgeschlagen, potenziell, möglicherweise, vorbehaltlich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, sollten oder könnten.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen zu folgenden Punkten: der laufenden Aufbereitung, Auswertung und technischen Überprüfung der ANT-Erhebungsdaten; der Bewertung und Integration der ANT-Modelle in den ZTEM-Datensatz; der Nutzung dieser Ergebnisse zur Priorisierung der geplanten EM-Bodenmessungen; dem Zeitplan, dem Umfang und dem Abschluss des geplanten Winterfeldprogramms; der Eignung der EM-Bodenmessungen zur detaillierteren Abgrenzung leitfähiger Ziele; dem Potenzial für anschließende Bohrungen; sowie dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Auswertungsergebnisse. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, darunter die Annahme, dass die ANT-Daten wie erwartet verarbeitet und ausgewertet werden können; dass die ANT- und ZTEM-Datensätze bei der Identifizierung und Priorisierung von Zielen helfen werden; dass bei Bedarf ausreichende Finanzmittel, Personal, Auftragnehmer, Ausrüstung und Genehmigungen zur Verfügung stehen werden; dass das Unternehmen und Cosa im Hinblick auf das Projekt weiterhin zusammenarbeiten werden; und dass die Explorationsaktivitäten im Wesentlichen wie derzeit vorgesehen fortgesetzt werden.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen: Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der Verarbeitung, Auswertung oder Integration geophysikalischer Daten; die Möglichkeit, dass die Untersuchungsergebnisse keine Ziele identifizieren, die weitere Arbeiten rechtfertigen; die der Mineralexploration innewohnende Unsicherheit und das Risiko, dass geophysikalische Anomalien keine Uranmineralisierung darstellen; Änderungen an Explorationsplänen, Budgets oder Prioritäten; die Verfügbarkeit und die Kosten von Finanzmitteln, Auftragnehmern, Personal und Ausrüstung; Wetter-, Zugangs- und Betriebsrisiken; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten; Risiken in Bezug auf Eigentumsrechte, Umwelt, behördliche Auflagen und sonstige Risiken; sowie die Möglichkeit, dass sich das Unternehmen und Cosa nicht über vorgeschlagene Explorationsaktivitäten einigen, diese nicht finanzieren oder nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86690

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86690&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37962L2003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.