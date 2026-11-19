IRW-PRESS: Karbon-X Corp: Karbon-X (OTCQB:KARX) steigt nach CITSS-Zulassung in den milliardenschweren kalifornischen Compliance-Kohlenstoffmarkt ein

Der direkte Handelszugang eröffnet neue Geschäftswege in einem Markt, der durch wiederkehrende regulatorische Nachfrage gestützt wird

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 19. November 2026 /Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Kohlenstoff- und Umweltmärkte, gab heute bekannt, dass es die Registrierung beim Compliance Instrument Tracking System Service (CITSS) abgeschlossen hat, wodurch das Unternehmen nun direkt am regulierten kalifornischen Compliance-Kohlenstoffmarkt teilnehmen kann.

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Dieser Meilenstein stärkt die nordamerikanische Handelsinfrastruktur von Karbon-X und ermöglicht es dem Unternehmen, Emissionszertifikate und zulässige Ausgleichsgutschriften direkt zu beschaffen, zu halten und zu handeln. Damit ist das Unternehmen in der Lage, Handelsmargen und wiederkehrende Geschäftsmöglichkeiten aus der anhaltenden regulatorischen Nachfrage in Kalifornien zu erschließen.

Im Gegensatz zu freiwilligen Kohlenstoffmärkten wird das kalifornische Cap-and-Invest-Programm durch staatliche Vorschriften gestützt, die von den betroffenen Unternehmen verlangen, zulässige Compliance-Instrumente zur Erfüllung ihrer Emissionsverpflichtungen abzugeben, wodurch eine wiederkehrende regulatorische Nachfrage nach Emissionszertifikaten und zulässigen Ausgleichsgutschriften entsteht.

Das kalifornische Programm ist formell mit dem Cap-and-Trade-System von Québec verknüpft, wodurch ein grenzüberschreitender Markt entsteht, auf dem registrierte Unternehmen zulässige Compliance-Instrumente über die verbundenen Programme hinweg handeln und nutzen können.

Der direkte Zugang zum kalifornischen Compliance-Markt ist ein entscheidender geschäftlicher Impulsgeber für Karbon-X, sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. Während freiwillige Märkte nach wie vor die Grundlage unseres Geschäfts bilden, bieten regulierte Märkte das enorme Volumen, die verpflichtende Teilnahme und die wiederkehrende Nachfrage, die für vorhersehbare Umsätze sorgen. Nachdem wir uns nun den CITSS-Status gesichert haben, werden wir uns unverzüglich daran machen, diese Infrastruktur zu monetarisieren. Wir stehen in aktivem Austausch mit den betroffenen Unternehmen, um unsere ersten CITSS-Compliance-Transaktionen durchzuführen, und wir gehen davon aus, dass dieser neu geschaffene Marktzugang als Sprungbrett für bedeutende geschäftliche Entwicklungen in naher Zukunft dienen wird.

Aufbauend auf den jüngsten Erweiterungen im Compliance-Markt in der gesamten Europäischen Union, darunter die Einrichtung eines EU-ETS-Registerkontos und die fortlaufende Teilnahme an kanadischen Regulierungsrahmen auf Bundes- und Provinzebene, stärkt Karbon-X durch die Erweiterung um direkte CITSS-Funktionen sein Umweltrohstoffgeschäft in mehreren Jurisdiktionen weiter. Durch diese wachsende regulatorische Infrastruktur setzt Karbon-X seine Strategie fort, Klimalösungen mit den Märkten, Käufern und kommerziellen Wegen zu verbinden, die für eine Skalierung erforderlich sind.

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der CO- und Umweltmärkte, das die Lücke zwischen Klimalösungen und kommerzieller Umsetzung schließt. Karbon-X entwickelt, vermarktet und kommerzialisiert Umweltrohstoffe und -attribute über verschiedene Projektarten, Branchen und Regionen hinweg und schafft so Wege, die vielversprechende Technologien, Projekte und Unternehmen mit den Märkten, Käufern und kommerziellen Strukturen verbinden, die für Wachstum und Skalierung erforderlich sind. Indem Karbon-X dazu beiträgt, dass mehr Lösungen gemeinsam den Markt erreichen und skaliert werden, ermöglicht das Unternehmen eine Klimawirkung, die keine einzelne Lösung allein erreichen könnte.

Erfahren Sie mehr über Karbon-X unter www.karbon-x.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zur Beteiligung von Karbon-X Corp. an den kalifornischen und anderen nordamerikanischen Compliance-Kohlenstoffmärkten, zur Erweiterung des Marktzugangs und der Handelskapazitäten, zum Aufbau kommerzieller Beziehungen, zu zukünftigen Transaktionsmöglichkeiten, zur Geschäftsstrategie und zu Wachstumschancen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich der Risikofaktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K und in anderen bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Karbon-X übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakt

Emma Caputo

VP of Marketing

Karbon-X

ec@karbon-x.com

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

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