IRW-PRESS: OR Royalties Inc.: OR Royalties veröffentlicht aktuellen Stand der Projekte nach dem Agnico Eagle Capital Markets Day

OR Royalties veröffentlicht aktuellen Stand der Projekte nach dem Agnico Eagle Capital Markets Day: der kanadische Malartic-Weg zu einer jährlichen Goldproduktion von einer Million Unzen bis 2033; Upper Beaver und Hammond Reef auf dem Weg zur ersten Förderung in den Jahren 2030 und 2032

Montréal, 19. November 2026 / IRW-Press / OR Royalties Inc. (OR Royalties oder das Unternehmen) (OR: TSX & NYSE) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ - freut sich, im Anschluss an den am 18. November 2026 stattgefundenen Capital Markets Day von Agnico Eagle Mines Limited (Agnico Eagle) ausgewählte Updates zu den Vermögenswerten bekannt zu geben. Die angegebenen Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders vermerkt.

Weitere Einzelheiten zu ausgewählten Lizenzgebühren finden Sie im Asset Handbook 2026 von OR Royalties (Link)

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte

- Canadian Malartic - Weg zu ~1,0 Moz pro Jahr bekräftigt. Agnico Eagle skizzierte einen Weg zu einer jährlichen Gold (Au)-Produktion von etwa 1,0 Millionen Unzen (Moz) bis 2033 im Canadian Malartic-Komplex, bestehend aus etwa 550.000 Unzen (koz) Au pro Jahr aus dem ersten Schacht und der ersten Rampe von Odyssey (2029), etwa 200-250 koz Au aus einem potenziellen zweiten Schacht, etwa 120-150 koz Au aus dem Marban-Satelliten-Tagebau und etwa 80-100 koz Au aus dem Wasamac-Satelliten-Untertagebau (die jeweils voraussichtlich 2033 den Betrieb aufnehmen werden). Die Aufbereitungsanlage in Canadian Malartic verfügt über eine Verarbeitungskapazität von etwa 60.000 Tonnen pro Tag (tpd);

- Der Odyssey-Schacht Nr. 1 ist zu 73 % fertiggestellt; Produktionsbeginn im ersten Schacht im Juni 2027. Agnico Eagle berichtet, dass das Projekt im Zeitplan liegt, um die Vision der im Juni 2023 aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung umzusetzen. Der Bergbau im Tagebau Barnat wurde nach Abschluss der Sanierungsarbeiten planmäßig Ende September 2026 sicher wieder aufgenommen;

- Odyssey-Schacht Nr. 2 definiert. Konzeptioneller Entwurf mit einem Durchmesser von 6,7 Metern (m) und einer Tiefe von 1.740 m bei einer potenziellen Erzförderkapazität von 8.000-10.000 tpd; technische Studien sollen in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen werden; Genehmigungserweiterung wird für 2028 erwartet; potenzielle erste Produktion im Jahr 2033;

- Upper Beaver: Produktionsbeginn in der ersten Hälfte des Jahres 2030. Erwartete Jahresproduktion von ca. 210.000 Unzen Gold und 3.600 Tonnen Kupfer bei einer Fördermenge von 5.000 tpd, skalierbar auf 8.000 tpd; aktualisierte technische Bewertung wird für das zweite Quartal 2027 erwartet; Genehmigungen werden für Anfang 2028 erwartet;

- Hammond Reef; Einfaches Tagebauprojekt, dessen Produktionsbeginn für 2032 angestrebt wird. Vorläufige Parameter gehen von einer Jahresproduktion von 250-300 koz Au über eine Betriebsdauer von 13 Jahren aus, basierend auf Mineralreserven von 3,3 Moz Au (123,5 Millionen Tonnen (Mt) mit einem Gehalt von 0,84 Gramm pro Tonne (g/t) Au); aktualisierte technische Bewertung im zweiten Quartal 2027; mögliche verbleibende Genehmigungen und Projektfreigabe im Jahr 2029; sowie

- ein dichtes Programm an bevorstehenden Meilensteinen. Aktualisierte technische Bewertungen für Upper Beaver und Hammond Reef im zweiten Quartal 2027, gefolgt vom Abschluss der Studien zu Odyssey-Schacht Nr. 2, Marban und Wasamac in der zweiten Jahreshälfte 2027, werden voraussichtlich weitere Klarheit über die wichtigsten Vermögenswerte im Portfolio von OR Royalties schaffen.

Jason Attew, President und CEO von OR Royalties, kommentierte: Agnico Eagle hat bei Canadian Malartic genau das getan, was es angekündigt hatte: Schacht Nr. 1 ist zu 73 % fertiggestellt, Barnat ist planmäßig wieder in Produktion, und der Weg zu rund einer Million Unzen pro Jahr bis 2033 ist nun Schacht für Schacht, und Lagerstätte für Lagerstätte vorgezeichnet. Für unsere Aktionäre ist vor allem der Zeitplan entscheidend. Unser bestehendes Portfolio ermöglicht bereits ein Wachstum der zurechenbaren Produktion um etwa 50 % bis 2030. Der zweite Schacht von Odyssey, Marban im Jahr 2033, sowie Upper Beaver und Hammond Reef, deren Produktion von 2030 bis 2032 hochgefahren wird, verlängern unser GEO- Goldäquivalent-Unzen (GEOs) umfassen den auf OR Royalties entfallenden Anteil an der Produktion aus seinen Vermögenswerten nach Berücksichtigung der geltenden Rückgewinnungs- und Zahlbarkeitsfaktoren. GEOs werden für NSR-Lizenzgebühren auf Bruttobasis und im Falle von Stream-Unzen vor Abzug des vom Unternehmen gezahlten vertraglichen Preises pro Unze geschätzt. Erhält das Unternehmen Gold- und Silberbarren als Sachleistung zur Begleichung seiner Lizenzgebühren, werden die GEOs zum Zeitpunkt des Erhalts dieser Barren erfasst. Silber, Kupfer und andere Rohstoffe sowie Bar-Lizenzgebühren werden in GEOs umgerechnet, indem die damit verbundenen Erlöse - einschließlich Abrechnungsanpassungen - durch den jeweiligen Goldpreis während des festgelegten Zeitraums geteilt werden.

-Wachstum weit in das nächste Jahrzehnt hinein, und die für 2027 erwarteten aktualisierten technischen Bewertungen sollten zudem einen glasklaren Fahrplan für dieses erwartete Wachstum für OR Royalties und seine Stakeholder liefern.

Canadian Malartic Complex: Weg zu einer jährlichen Goldproduktion von ca. 1,0 Mio. Unzen bis 2033

Beteiligungen von OR Royalties. OR Royalties hält eine 5,0-prozentige Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr (NSR) für den Barnat-Tagebau und die niedriggradigen Halden, eine 5,0-prozentige NSR-Lizenzgebühr für die Lagerstätten East Gouldie und Odyssey South sowie die westliche Hälfte von East Malartic und eine 3,0-prozentige NSR-Lizenzgebühr für Odyssey North und die östliche Hälfte von East Malartic. Basierend auf dem zuletzt veröffentlichten Abbauplan von Agnico Eagle (2023) schätzt OR Royalties den gemittelten NSR-Lizenzsatz für den Untertagebau über die gesamte Lebensdauer der Mine auf etwa 4,61 %.

In Marban besitzt OR Royalties eine Lizenzgebühr von 0,5 % auf den Marban-Tagebau. OR Royalties hält zudem eine Lizenzgebühr von 0,40 C$ pro Tonne auf jegliches Erz, das von außerhalb der Lizenzgrenzen stammt und in der Aufbereitungsanlage Canadian Malartic verarbeitet wird; dies würde für jegliches aus Marban und Wasamac verarbeitete Erz gelten.

Canadian Malartic-Komplex; Barnat-Tagebau und Schacht Nr. 1. Der Canadian Malartic-Komplex (Canadian Malartic) ist die zweitgrößte produzierende Goldmine in Kanada mit nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven von ca. 9,0 Mio. Unzen Gold zum 31. Dezember 2025 (169,9 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,66 g/t Au) und wird in Kürze zur größten Untertage-Mine Kanadas werden. Der Tagebau in Barnat und die Aufbereitung der Halden werden voraussichtlich bis 2029 fortgesetzt; danach wird der Komplex auf den Untertagebau in Odyssey umgestellt. Agnico Eagle berichtet, dass die Sanierungsarbeiten im Barnat-Tagebau abgeschlossen wurden und der Bergbau Ende September 2026 planmäßig sicher wieder aufgenommen wurde.

Der Untertagebau bei Odyssey erfolgt derzeit über eine Rampe, wobei die ersten vier Abbaustätten bei East Gouldie im bisherigen Jahresverlauf 2026 abgebaut wurden. Der Schacht Nr. 1 (1.586 m tief) ist zu 73 % fertiggestellt; die erste Förderung über den Schacht wird für Juni 2027 erwartet, die erste Verladestation für das zweite Halbjahr 2027 und eine zweite Verladestation für 2029. Agnico Eagle beschreibt das Projekt als im Zeitplan liegend, um die Vision seiner im Juni 2023 aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung zu verwirklichen.

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Abbildung 1. Canadian Malartic - Weg zu einer jährlichen Goldproduktion von ca. 1 Moz (Quelle: Agnico Eagle)

Odyssey-Schacht Nr. 2. Agnico Eagle treibt die Planung eines potenziellen zweiten Produktionsschachts bei Odyssey voran, dessen Konzeptentwurf einen Durchmesser von 6,7 m und eine Tiefe von 1.740 m vorsieht und der eine potenzielle Erzförderkapazität von 8.000 bis 10.000 tpd aufweisen soll. Die technischen Studien laufen derzeit und werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2027 (2. Halbjahr 2027) abgeschlossen sein; eine Genehmigungserweiterung (Änderung des Erlasses und Erteilung einer Betriebsgenehmigung) wird für 2028 erwartet. Darauf sollen möglicherweise der Schachtabteuf und der Untertageausbau folgen, mit dem Ziel, im Jahr 2033 die Produktion aufzunehmen. Die technischen Studien zu Schacht Nr. 2 sowie ein neuer Plan für die gesamte Lebensdauer der Mine Canadian Malartic laufen derzeit und werden voraussichtlich in H2 2027 abgeschlossen sein.

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Abbildung 2. Vorläufiger Zeitplan für Schacht Nr. 2; mögliche erste Produktion im Jahr 2033 (Quelle: Agnico Eagle)

Marban. Marban ist ein potenzieller Satelliten-Tagebaubetrieb in etwa 12 Kilometern (km) Entfernung von der Aufbereitungsanlage in Canadian Malartic, der mit einer Durchsatzleistung von 15.000 bis 20.000 tpd und einer erwarteten jährlichen Goldproduktion von etwa 120 bis 150 koz geplant ist. Das Erz würde über eine neue Produktionsstraße zur Aufbereitungsanlage in Canadian Malartic transportiert werden, wozu auch der künftige Bau von Brücken über die Autobahn und die Eisenbahnstrecke gehört. Marban verfügt zum 31. Dezember 2025 über wahrscheinliche Mineralreserven von 1,6 Moz Au (51,6 Mt mit einem Gehalt von 0,95 g/t Au). Die technischen Studien werden voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2027 abgeschlossen sein, die Erteilung der Genehmigungen auf Bundes- und Provinzebene wird für 2031 erwartet, und die erste Produktion könnte bereits 2033 erfolgen.

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Abbildung 3. Vorläufiger Zeitplan für Marban; mögliche erste Produktion im Jahr 2033 (Quelle: Agnico Eagle)

Upper Beaver: Produktionshochlauf im ersten Halbjahr 2030 und potenzielle Erweiterung der Aufbereitungsanlage auf 8.000 tpd

Beteiligungen von OR Royalties. OR Royalties hält eine NSR-Lizenzgebühr von 2,0 % an Upper Beaver. OR Royalties hält eine NSR-Lizenzgebühr von 2,0 %, die den Großteil der regionalen Liegenschaften von Agnico in Kirkland Lake abdeckt, darunter AK, Upper Canada und Anoki-McBean.

Upper Beaver. Upper Beaver ist ein Untertage-Gold-Kupfer-Projekt im Kirkland-Lake-Lager von Agnico Eagle mit einer erwarteten Jahresproduktion von etwa 210.000 Unzen Gold sowie etwa 3.600 Tonnen Kupfer (Cu) ab 2030. Die geplante Aufbereitungsrate beträgt 5.000 tpd, und Agnico Eagle prüft derzeit eine Erweiterung der Aufbereitungsanlage auf 8.000 tpd. Agnico Eagle treibt den Bau einer Explorationsrampe und eines Explorationsschachts voran, wobei der Schacht eine Tiefe von 760 m erreichen und potenziell auf 1.220 m verlängert werden soll. Zu den Meilensteinen zählen der Zugang zur Sohle 160 für eine Großprobe in der ersten Hälfte des Jahres 2027, eine aktualisierte technische Bewertung im zweiten Quartal 2027 (Q2 2027), der Erhalt der Genehmigungen Anfang 2028 und der Hochlauf der Untertageproduktion in der ersten Hälfte des Jahres 2030, vorbehaltlich des Erhalts aller wesentlichen Genehmigungen.

Anoki McBean & Upper Canada. Agnico Eagle entwickelt ein Modell zur vollständigen Ausschöpfung des Potenzials, das sich auf die Satellitenlagerstätten Upper Canada und Anoki-McBean konzentriert, die das Unternehmen als potenzielle Satellitenminen betrachtet, die die erweiterte Aufbereitungskapazität bei Upper Beaver nutzen sollen. Zum 31. Dezember 2025 verfügt Anoki-McBean über 0,3 Moz Au an angezeigten Mineralressourcen (3,9 Mt mit einem Gehalt von 2,77 g/t Au) und 0,1 Moz Au an abgeleiteten Mineralressourcen (0,9 Mt mit einem Gehalt von 3,84 g/t Au), und Upper Canada verfügt über 0,8 Mio. Unzen Gold an angezeigten Mineralressourcen (11,0 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 2,3 g/t Au) sowie 2,2 Mio. Unzen Gold an abgeleiteten Mineralressourcen (24,1 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 2,85 g/t Au). Die technischen und wirtschaftlichen Bewertungen beider Lagerstätten laufen derzeit, und Agnico Eagle entwickelt zudem ein erstes Full-Potential-Modell für diese Satellitenbetriebe.

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Abbildung 4. Vorläufiger Zeitplan für Upper Beaver; mögliche erste Produktion im ersten Halbjahr 2030 (Quelle: Agnico Eagle)

Hammond Reef: Tagebauprojekt in Ontario mit potenzieller erster Produktion im Jahr 2032

Beteiligung von OR Royalties. OR Royalties hält eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2,0 % an Hammond Reef.

Hammond Reef. Hammond Reef befindet sich im Nordwesten von Ontario in der Nähe von Atikokan und ist eine hochtonnige, niedriggradige Goldlagerstätte mit dem Potenzial für die Erschließung als Zwei-Tagebau-Betrieb mit konventioneller Aufbereitung und einem niedrigen Abraumverhältnis von etwa 1,3:1. Vorläufige Projektparameter sehen eine Förderrate von etwa 100.000 tpd, eine Aufbereitungsrate von 33.500 tpd, eine jährliche Goldproduktion von 250-300 koz und eine Lebensdauer der Mine von 13 Jahren vor. Das Projekt verfügt über 3,3 Mio. Unzen Gold an wahrscheinlichen Mineralreserven (123,5 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,84 g/t Au) sowie über 2,3 Mio. Unzen Gold an gemessenen und angezeigten Mineralressourcen (133,4 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,54 g/t Au). Für die Projektentwicklung sind eine 19 km lange 230-kV-Übertragungsleitung und der Ausbau einer 38 km langen, ganzjährig befahrbaren Zufahrtsstraße erforderlich.

Agnico Eagle treibt derzeit Optimierungsstudien sowie die für den Bau und den Betrieb erforderlichen endgültigen Genehmigungen voran. Eine aktualisierte technische Bewertung wird für das zweite Quartal 2027 erwartet, wobei die Erteilung der Genehmigungen und die Projektgenehmigung voraussichtlich im Jahr 2029 erfolgen und der Produktionsanlauf im Jahr 2032 beginnen könnte.

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Abbildung 5. Vorläufiger Zeitplan für Hammond Reef; mögliche erste Produktion im Jahr 2032 (Quelle: Agnico Eagle)

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Abbildung 6. Indikative Projektparameter und vorläufiges Produktionsprofil für Hammond Reef (Quelle: Agnico Eagle)

Quellen für technische Informationen:

Canadian Malartic Complex

- Website des Betreibers: https://www.agnicoeagle.com/English/operations-and-projects/global-operations-and-development-projects/canadian-malartic-complex/default.aspx (Projektprofil)

- Website des Betreibers: https://malartic.agnicoeagle.com/en/ (Anlagenprofil)

- Agnico Eagle-Unternehmenspräsentation Capital Markets Day (18.11.2026) https://s205.q4cdn.com/243646470/files/doc_presentation/2026/2026-Capital-Markets-Day-FINAL.pdf

Upper Beaver

- Website des Betreibers: https://www.agnicoeagle.com/English/operations-and-projects/exploration-projects/upper-beaver/default.aspx (Anlagenprofil)

- Website des Betreibers: https://upperbeaver.agnicoeagle.com/ (Anlagenprofil)

- Agnico Eagle Unternehmenspräsentation Capital Markets Day (18.11.2026) https://s205.q4cdn.com/243646470/files/doc_presentation/2026/2026-Capital-Markets-Day-FINAL.pdf

Hammond Reef

- Website des Betreibers: https://www.agnicoeagle.com/English/operations-and-projects/exploration-projects/hammond-reef/default.aspx (Projektprofil)

- Agnico Eagle - Unternehmenspräsentation Capital Markets Day (18.11.2026) https://s205.q4cdn.com/243646470/files/doc_presentation/2026/2026-Capital-Markets-Day-FINAL.pdf

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vizepräsident für Projektbewertung bei OR Royalties Inc., geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist.

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein auf Edelmetall-Lizenzgebühren und -Streaming-Verträge spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf Tier-1-Bergbauregionen liegt, d. h. Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien. OR Royalties nahm seine Geschäftstätigkeit im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Vermögenswert auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 200 Lizenzgebühren, Streaming-Verträgen und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein Kernobjekt gestützt: die Royalty in Höhe von 3-5 % des Netto-Schmelzertrags am Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Ltd., einer der weltweit größten Goldminen.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in der 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.:

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Mobil: (365) 275 1954

E-Mail: gmoenting@ORroyalties.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel.: (647) 477 2087

E-Mail: htaylor@ORroyalties.com

IR in Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung und als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse beziehen, darunter die Annahme, dass die von Agnico Eagle - dem Betreiber der in dieser Pressemitteilung genannten Liegenschaften, an denen das Unternehmen beteiligt ist - angekündigten Explorations- und Erschließungsmaßnahmen, Mineralreserven und Mineralressourcen sowie Wachstumskatalysatoren wie Canadian Malartic, Marban, Wasamac, Upper Beaver und Hammond Reef von den jeweiligen Betreibern zeitnah bereitgestellt werden und dass sich diese Wachstumsfaktoren und Aktualisierungen weiterhin positiv auf OR Royalties auswirken werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, geplant und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind oder durch die Angabe, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, eintreten würden, könnten, sollten oder müssten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von OR Royalties liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können dementsprechend erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem (i) in Bezug auf Liegenschaften, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung (zusammenfassend eine Beteiligung) hält, Risiken im Zusammenhang mit: (a) den Betreibern der Liegenschaften, (b) der rechtzeitigen Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Produktionsaufnahme und Produktionssteigerung (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Abweichungen in Umfang und Zeitpunkt der Förderung gegenüber Mineralressourcenschätzungen oder Förderprognosen der Betreiber, (d) Abweichungen bei der Umwandlungsrate von Mineralressourcen in Mineralreserven und der Fähigkeit, Mineralressourcen zu ersetzen, (e) dem ungünstigen Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Bergbau, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutschungen oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder sonstige nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf sonstige externe Faktoren: (a) Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die von OR Royalties gehaltenen Lizenzgebühren, Streams, Abnahmeverpflichtungen und Investitionen bestimmen, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollbarrieren, (c) Wertschwankungen des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsregelungen sowie Steuerpolitik, Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich die Liegenschaften befinden, an denen OR Royalties eine Beteiligung hält, oder über die diese gehalten werden, (e) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Rahmenbedingungen, (f) Reaktionen der zuständigen Regierungen auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit solcher Maßnahmen sowie die potenziellen Auswirkungen solcher Ausbrüche auf das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage von OR Royalties und (g) geopolitische Instabilität; (iii) in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die sich OR Royalties möglicherweise bieten oder auch nicht oder die von OR Royalties verfolgt werden, (b) die Integration erworbener Vermögenswerte oder (c) die Feststellung des PFIC-Status von OR Royalties. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: das Ausbleiben wesentlicher Veränderungen bei den laufenden Erträgen und Vermögenswerten von OR Royalties im Zusammenhang mit der Feststellung seines PFIC-Status sowie das Ausbleiben sonstiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, und, in Bezug auf Liegenschaften, an denen OR Royalties eine Beteiligung hält, (i) den fortlaufenden Betrieb der Liegenschaften durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Liegenschaften in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) im Einklang steht, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Liegenschaften (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Erschließung noch nicht in Produktion befindlicher Liegenschaften), (iii) das Ausbleiben nachteiliger Entwicklungen in Bezug auf wesentliche Liegenschaften, (iv) die Richtigkeit der Aussagen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber zu Mineralreserven und -ressourcen sowie (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans zur Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresinformationsformular von OR Royalties, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov eingereicht wurde und das auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. OR Royalties weist darauf hin, dass die vorstehende Auflistung von Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Anleger und andere Interessierte sollten die oben genannten Faktoren sowie die damit verbundenen Ungewissheiten und Risiken sorgfältig abwägen. OR Royalties ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen angemessen sind; es kann jedoch keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen könnten; zudem stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar und man sollte sich nicht übermäßig auf sie verlassen. In dieser Pressemitteilung stützt sich OR Royalties auf Informationen, die von anderen Emittenten und Dritten in Bezug auf seine Vermögenswerte öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntgaben Dritter. Diese Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. OR Royalties übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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