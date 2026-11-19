IRW-PRESS: Revival Gold Inc.: Revival Gold gibt Ergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung bekannt

Toronto, ON / 19. November 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen) berichtet über die Ergebnisse seiner Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre vom 18. November 2026 (die Versammlung).

Auf der Versammlung stimmten die Inhaber von insgesamt 203.423.259 Stammaktien, was 63,32 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht, ab. Die Aktieninhaber stimmten allen Tagesordnungspunkten der Versammlung zu, darunter:

a) Festsetzung der Zahl der Direktoren des Unternehmens auf sieben (7);

b) Wahl der Direktoren des Unternehmens für das kommende Jahr;

c) Wiederbestellung der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft MNP LLP zum Abschlussprüfer des Unternehmens für das kommende Jahr sowie Ermächtigung der Direktoren, deren Vergütung festzulegen;

d) erneute Genehmigung des rollierenden Aktienoptionsplans des Unternehmens von 10 % für das kommende Jahr;

e) Ratifizierung und Genehmigung des Aktionärsschutzplans des Unternehmens (der Aktionärsschutzplan); sowie

f) Ratifizierung und Genehmigung der geänderten Fassung der Advance Notice By-Law (die Advance Notice By-Law);

Alle sieben amtierenden Direktoren wurden für das kommende Jahr wiedergewählt. Die Wahlergebnisse lauten wie folgt:

Direktorenkandidaten Stimmen dafür % der abgegebenen

Stimmen

Tim Warman 155.070.846 86,8 %

Hugh Agro 157.704.134 88,2 %

Robert Chausse 178.672.156 99,9 %

Wayne Hubert 176.082.778 98,5 %

Maura Lendon 155.066.130 86,8 %

Tony Manini 176.034.166 98,5 %

Larry Radford 178.661.238 99,9 %

Im Anschluss an die Versammlung ernannte Revival Gold Tim Warman erneut zum Non-Executive Chairman of the Board, Robert Chausse zum Audit Committee Chair, Wayne Hubert zum Compensation Committee Chair, Maura Lendon zum Corporate Governance and Nominating Committee Chair sowie Larry Radford zum Technical, Safety, Environment and Social Responsibility Committee Chair.

Außerdem wurden die Mitglieder der Geschäftsleitung von Revival Gold, bestehend aus Hugh Agro, John Meyer und Lisa Ross, erneut zum President & CEO, Executive VP, Engineering & Development bzw. Executive VP & Chief Financial Officer ernannt.

Der Aktionärsschutzplan und die Advance Notice By-Law unterliegen noch der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Weitere Einzelheiten zum Aktionärsschutzplan finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 21. Mai 2026, weitere Einzelheiten zur Advance Notice By-Law in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 6. Oktober 2026 sowie 11. November 2026.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist eines der größten ausschließlich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah voran und führt Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho durch. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel RVG und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel RVLGF. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein amerikanisches Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hugh Agro, President & CEO oder Lisa Ross, EVP & CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

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