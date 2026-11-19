IRW-PRESS: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma wird seine Aktivitäten nun auf die Suche nach Partnerschaften für eine Phase 3 konzentrieren

London, Vereinigtes Königreich / 19. November 2026 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ)

Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass sich das Unternehmen angesichts der Ergebnisse seiner jüngsten klinischen Studie nun auf die Suche nach Partnerschaftsmöglichkeiten konzentrieren wird, um unter Berücksichtigung dieser wichtigen Erkenntnisse eine Phase 3 zu planen und der Regulierungsbehörde ein Prüfprotokoll vorzulegen, das sich auf diejenigen Läsionen konzentriert, die am ehesten gefährlich werden und sich zu einem SCC, einer metastasierenden Krebsart, entwickeln können.

Der jüngste Analystenbericht, den wir unten zitieren*, ist eine Aktualisierung zu den Ergebnissen unserer jüngsten Forschungsstudie der Phase 2B zu hochproliferativen Läsionen der aktinischen Keratose (AK), die unter der Leitung von Prof. Thomas Dirschka, Leiter von Centroderm, durchgeführt wurde.

Als Reaktion auf den CRO-Bericht zu den wichtigsten Ergebnissen erklärte Herr Peter Thilo Hasler von Sphene Capital:

wir halten die Ergebnisse aus biologischer Sicht und aus Sicht der klinischen Entwicklung für äußerst ermutigend. Die relevanteste Erkenntnis betrifft die Veränderung des Anteils der Markerläsionen, die als modifizierter PRO-Score Grad III eingestuft wurden, der das am stärksten ausgeprägte basale Proliferationsmuster innerhalb des Klassifikationssystems der Studie darstellt. In der VDA-1102-Behandlungsgruppe sank der Anteil der auswertbaren Patienten mit Läsionen des Grades III von 76,9 % zu Studienbeginn auf 37,5 % nach zwölf Wochen (-39,4 Prozentpunkte), während der entsprechende Anteil in der Placebogruppe nur geringfügig von 46,2 % auf 44,4 % zurückging (-1,8 Prozentpunkte). Diese Beobachtungen deuten auf eine potenziell bedeutsame behandlungsassoziierte Verringerung der abnormalen epidermalen Proliferation hin.

Der PRO-Index wird mit optischen Verfahren an der Haut gemessen. In dieser Studie wurden einzelne Läsionen von Interesse mit Tintenpunkten markiert und während einer zwölfwöchigen Behandlung mit dem Vidac-Produkt VDA1102 nachverfolgt. Bei 12 der 18 Patienten mit Läsionen des Grades 3 (hochproliferativ) zeigte sich eine deutliche Verschiebung zu niedrigeren Graden, d. h. eine niedrigere Proliferationsrate, die in einigen Fällen bis auf null zurückging, während die überwiegend gutartigen Läsionen des Grades 2 eine weniger ausgeprägte Reaktion zeigten. Das Sicherheitsprofil war sehr gut, mit nur sehr wenigen lokalen Hautreaktionen (SLR) von Bedeutung. Nach Kenntnis des Unternehmens ist dies das erste Mal, dass die Entwicklung einzelner Läsionen in einer klinischen Studie im zeitlichen Verlauf während der Behandlung nachverfolgt wird.

Diese Erkenntnisse könnten dazu beitragen, die Risiken einer künftigen Phase 3 zu verringern, mit deren Planung wir begonnen haben, mit einer klaren Vorstellung von unseren neuen Ansprüchen, dazu beizutragen, die gefährlichen Läsionen auf nicht-invasive und gut verträgliche Weise schrittweise zu beseitigen.

Prof. Thomas Dirschka erklärte: Dies ist das erste Produkt überhaupt, mit dem sich gezielt hochproliferative AK-Läsionen auf nicht-invasive Weise erfolgreich behandeln lassen. Wir waren von den unterschiedlichen Ergebnissen bei Läsionen des Grades 2 und solchen des Grades 3 beeindruckt, bei denen die Gefahr besteht, dass sie sich zu einem kutanen SCC entwickeln. Damit wird ein wichtiger medizinischer Bedarf gedeckt. Es zeigt auch die Bedeutung und Genauigkeit der Verwendung des PRO-Index zur Charakterisierung von Läsionen.

Wir werden nun versuchen, potenzielle Partner dafür zu gewinnen, das Produkt in die Phase 3 und hoffentlich bis zur Zulassung zu bringen.

* Aktualisierungsbericht von Sphene Capital vom 11. November 2026: https://vidacpharma.com/docs/ir/sphene-update-2026-11.pdf

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma Holdings Plc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das Arzneimittel für onkologische und onkodermatologische Erkrankungen entwickelt. Seine in der Erprobung befindlichen Behandlungsansätze zielen auf den metabolischen Kontrollpunkt Hexokinase-2 (HK2) ab, um den normalen Zellstoffwechsel wiederherzustellen und selektiv den programmierten Zelltod in Krebszellen auszulösen. Vidacs führender Arzneimittelkandidat VDA-1102 befindet sich in der klinischen Entwicklung zur Behandlung der aktinischen Keratose und des kutanen T-Zell-Lymphoms.

VDA-1102 ist ein in der Erprobung befindlicher Arzneimittelkandidat und noch kein zugelassenes Arzneimittel.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu potenziellen Partnerschaften, zur Planung einer Phase-3-Studie, zu Einreichungen bei Regulierungsbehörden und zur künftigen Entwicklung von VDA-1102. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen wider und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, darunter klinische Ergebnisse, regulatorische Anforderungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und die Fähigkeit, Partner zu gewinnen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86692

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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