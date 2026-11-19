Kairo, 19. ⁠Nov (Reuters) - Das israelische Militär hat seinen größten Bodeneinsatz gegen die Hamas im Gazastreifen seit Beginn einer Waffenruhe vor mehr als einem Jahr nach einem Tag beendet. Ziel des Vorstoßes mit Panzereinheiten sei die Zerstörung eines mutmaßlichen Tunnels der militant-islamistischen Organisation im Zentrum des ‌Palästinenser-Gebiets gewesen, teilte die Armee am Donnerstag mit. Die wichtige Nord-Süd-Verbindung, die Salah-ad-Din-Straße, sei wieder für den Verkehr freigegeben worden, hieß es in einer Mitteilung des ⁠Militärs an ⁠die Bevölkerung im Gazastreifen auf Facebook. Anwohner berichteten jedoch, die Strecke sei weiterhin gefährlich, und es seien vereinzelte Schüsse zu hören.

Der Einsatz hatte am Mittwoch begonnen. Nach Angaben des Militärs drangen Soldaten und Geheimdienstkräfte westlich der Waffenstillstandslinie vor, um einen Tunnel unschädlich zu machen, der eine Bedrohung für die israelischen Truppen dargestellt habe. Aus ‌Furcht vor einer neuen Militäroffensive flohen daraufhin Tausende ‌palästinensische Familien aus dem Gebiet. Dem von der Hamas geleiteten Medienbüro der Behörden im Gazastreifen zufolge verließen rund 6000 Menschen die Region. Die meisten der mehr als zwei Millionen Einwohner ⁠des Gazastreifens leben derzeit auf etwa einem Drittel des Küstengebiets, das unter der Kontrolle ‌der Hamas steht. Die übrigen zwei Drittel ⁠werden weitgehend vom israelischen Militär kontrolliert und sind größtenteils zerstört, während die Einwohner geflohen sind.

Die Waffenruhe war im Oktober 2025 unter Vermittlung der USA vereinbart worden. Der Friedensrat überwacht das Abkommen. Er warf zuletzt sowohl Israel ‌als auch der Hamas vor, die Feindseligkeiten ⁠nicht wie vereinbart einzustellen. Israel beschuldigt die ⁠Hamas, sich neu zu formieren und aufzurüsten. Die Hamas wiederum wirft Israel vor, die Waffenruhe untergraben zu wollen. Seit dem Inkrafttreten der Vereinbarung wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen mindestens 1600 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet. Dem israelischen Militär zufolge kamen in diesem Zeitraum fünf Soldaten ums Leben. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem rund 1200 Menschen getötet wurden, starben bei dem israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen insgesamt mehr als ⁠74.000 Menschen.

(Bericht von Nidal al-Mughrabi, geschrieben von Christian GötzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)