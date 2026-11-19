BERLIN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump setzt nach Angaben seines Schwiegersohns und Unterhändlers, Jared Kushner, für ein Abkommen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs auf Zusammenarbeit mit Europa und der Ukraine. "Er hat nicht die Absicht, irgendetwas einseitig durchzusetzen. Er möchte dies gemeinsam mit Europa und der Ukraine tun", betonte Kushner nach einem Ukraine-Gipfel in Berlin. Jedes Abkommen, das man schließen werde, werde in enger Abstimmung mit der Ukraine und mit Europa zustande kommen.

Neben Kushner war auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff in die deutsche Hauptstadt gereist. Zum bisher größten Gipfel der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin versammelten sich Vertreter aus 40 Ländern.

Das Treffen fand nur Stunden nach dem historischen Dreiertreffen von US-Präsident Trump, Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin im chinesischen Shenzhen statt. Trump selbst ließ sich auf dem Rückweg aus China aus seiner Air Force One beim Gipfel in Berlin zuschalten. Über die genauen Inhalte seines Berichts vom Dreiergipfel in China wurde zunächst nichts bekannt.

Trump hatte im Wahlkampf vor seiner zweiten Amtszeit getönt, er könne den russischen Krieg als Präsident innerhalb von 24 Stunden beenden. Bislang brachten die Verhandlungen unter US-Vermittlung allerdings keinen Durchbruch./fsp/DP/jha