BERLIN (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will erneut über einen Beitritt der Ukraine zur Nato debattieren. "In der aktuellen Lage, angesichts der russischen Maximalpositionen, denke ich, dass wir die Frage des Beitritts der Ukraine in die Nato wieder aufmachen müssen", sagte Macron nach einem Gipfeltreffen der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin. Er habe dies vor einigen Tagen vorgeschlagen.

Macron erklärte, es sei nun der richtige Moment gekommen. Die Frage sei in der ersten Jahreshälfte 2022 beiseite getan worden. Der Kontext sei zu diesem Zeitpunkt aber ein ganz anderer gewesen. "Ich denke, dass die Frage sich heute stellt, auch für uns Europäer", sagte Macron mit Blick auf die Zeit nach dem Krieg. "Die Ukraine wird ein sehr stark ausgestattetes Land sein mit einer großen Armee, und für unsere Sicherheit auf lange Sicht ist ihre Präsenz in der Nato relevant."

An den Beratungen im Berliner Kanzleramt nahmen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner sowie zahlreiche weitere Staats- und Regierungschefs teil./rbo/DP/jha