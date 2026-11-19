Berlin, 19. ⁠Nov (Reuters) - Heizen bleibt für Millionen Menschen in Deutschland ein finanzielles Problem. Im vergangenen Jahr lebten rund 4,7 Millionen Menschen in Haushalten, die nach eigener Einschätzung ihre Wohnung oder ihr Haus aus Geldmangel nicht angemessen warmhalten konnten. Das teilte das Statistische Bundesamt am ‌Donnerstag mit. Das entsprach 5,7 Prozent der Bevölkerung. Verglichen mit 2024 ging der Anteil leicht zurück. Damals betrug er 6,3 Prozent.

Deutschland lag damit unter dem ⁠EU-Durchschnitt. In ⁠der Europäischen Union gaben 2025 insgesamt 8,8 Prozent der Bevölkerung an, finanziell nicht in der Lage zu sein, ihre Wohnung angemessen warmzuhalten. Ein Jahr zuvor waren es 9,2 Prozent gewesen. Am höchsten war der Anteil in Griechenland mit 18,1 Prozent, gefolgt von Litauen mit 16,7 Prozent und Bulgarien mit 16,1 Prozent. Am ‌niedrigsten waren die Werte in Finnland mit 2,6 ‌Prozent, Estland mit 3,1 Prozent und Polen mit 3,2 Prozent.

Die Preise für Haushaltsenergie waren 2024 und 2025 zwar jeweils im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr gesunken. In der mittelfristigen Betrachtung ⁠lagen sie jedoch deutlich höher als vor der Energiekrise. Von 2020 bis 2025 stiegen ‌sie um 46,9 Prozent und damit ⁠mehr als doppelt so stark wie die Verbraucherpreise insgesamt, die in diesem Zeitraum um 21,9 Prozent zulegten. Zur aktuellen Heizsaison verteuerte sich Haushaltsenergie wieder: Im Oktober 2026 mussten Verbraucher dafür 2,2 Prozent mehr zahlen als ein ‌Jahr zuvor. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen ⁠im selben Zeitraum um 2,8 Prozent.

Besonders stark ⁠fiel der Preisanstieg zuletzt bei leichtem Heizöl aus, das sich im Oktober um 84,5 Prozent zum Vorjahresmonat verteuerte. Brennholz, Holzpellets und andere feste Brennstoffe kosteten 14,5 Prozent mehr, Fernwärme 0,2 Prozent mehr. Dagegen sanken die Preise für Strom um 5,2 Prozent und für Erdgas um 1,2 Prozent. Nach Angaben der Statistiker geht dies teilweise auf Maßnahmen der Bundesregierung zurück. In bestehenden Wohngebäuden bleibt Gas der wichtigste Energieträger: Nach Ergebnissen des Zensus 2022 wurden 53,9 Prozent ⁠der Bestandsgebäude mit Wohnraum überwiegend mit Gas beheizt, 24,7 Prozent mit Heizöl.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)