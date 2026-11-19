Taipeh, 19. ⁠Nov (Reuters) - Taiwan hat zum zweiten Mal in dieser Woche russische Militärflugzeuge in seiner Nähe gemeldet. Zwei Maschinen vom Typ Tu-95 hätten sich am Donnerstag von Süden der Insel genähert und seien östlich von Taiwan geflogen, teilte das Verteidigungsministerium ‌in Taipeh mit. Die vom Militärbündnis Nato als "Bear" bezeichneten Flugzeuge seien in Taiwans Luftverteidigungszone eingedrungen und hätten anschließend nordöstlich der Insel nahe der ⁠Hafenstadt Keelung ⁠den Luftraum um Taiwan wieder verlassen. Taiwans Streitkräfte hätten die Flugbewegungen mit verfolgt und "angemessen reagiert", erklärte das Ministerium. Es veröffentlichte ein Foto einer der Maschinen, das den Angaben zufolge von einem taiwanischen F-16-Kampfjet aufgenommen wurde.

Bereits am Dienstag hatte Taiwan zwei russische Militärflugzeuge gemeldet, die in südlicher Richtung ‌entlang der Ostküste der Insel geflogen seien. ‌Auch Japan berichtete über diese Flugbewegung und veröffentlichte eine Karte, auf der die Route entlang Taiwans Ostküste zu sehen war. Die Tu-95 ist ein Flugzeug aus ⁠der Zeit des Kalten Krieges. Einige Maschinen dieses Typs können Atomwaffen tragen, ‌andere werden für weiträumige Überwachung und ⁠Aufklärung eingesetzt. Das russische Verteidigungsministerium äußerte sich zunähst nicht dazu.

Die neuen Flugbewegungen fallen in eine Phase enger diplomatischer Kontakte zwischen Russland und China. Präsident Wladimir Putin hält sich derzeit zum Apec-Gipfel der ‌Pazifik-Anrainer im chinesischen Shenzhen auf. Dort ⁠kam er am Donnerstag auch zu ⁠einem Dreiertreffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump zusammen. China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als eigenes Territorium, was Pekings Verbündeter Russland wiederholt unterstützt hat. Die Regierung in Taipeh weist die Ansprüche der Volksrepublik zurück und erklärt, nur die Menschen auf der Insel könnten über ihre Zukunft entscheiden. Chinas Militär ist nahezu täglich rund um Taiwan im Einsatz. Taiwan hat sich westlichen Wirtschaftssanktionen gegen ⁠Russland wegen des Ukraine-Kriegs angeschlossen.

(Bericht von Ben Blanchard, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)