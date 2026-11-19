Die amerikanischen Technologiewerte stehen aktuell unter Druck. Seit Anfang Oktober und dem damaligen Rekordlevel bei 31.361 Punkten fiel der Nasdaq-100® in der Spitze um 4.800 Punkte. Vielleicht haben einige Anlegerinnen und Anleger in diesem Zusammenhang ein „déjà-vu“: Anfang Juni korrigierte das Technologieaktienbarometer im Vorfeld des Börsengangs von SpaceX ebenfalls. Wiederholt sich jetzt dieses Verhaltensmuster vor dem heute anstehenden Börsendebüt von Anthropic? Viel spannender ist allerdings die Frage, ob es in den ersten Handelstagen nach dem Börsengang zu einer ähnlichen Erholung wie im Juni kommen wird. Charttechnisch spricht dafür, dass das Tief von Anfang November bei 26.606 Punkten lediglich kurzfristig unterschritten wurde. Das folgende „reversal“ ermöglicht eine technische Gegenbewegung, besonders wenn dem Nasdaq-100® die Rückeroberung des Julitiefs bei 27.176 Punkten gelingen sollte. Als erstes Erholungsziel dient im Erfolgsfall die Kombination aus den horizontalen Marken bei rund 28.000 Punkten und der 200-Tage-Linie (akt. bei 28.063 Punkten). Die jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 26.606/26.581 Punkten bieten sich indes als konsequente Stoppmarken auf der Unterseite an.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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