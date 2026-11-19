Berlin, 19. ⁠Nov (Reuters) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat vor dem Treffen der Koalition der Willigen in Berlin verstärkte Hilfe für die Ukraine eingefordert. "Wir müssen sicherstellen, dass die Ukraine im nächsten Winter und darüber hinaus alles ‌bekommt, was sie braucht, um stark zu sein, sich aber auch auf die Friedensverhandlungen vorzubereiten", sagte Rutte am Donnerstag im ⁠Kanzleramt. "Es ist ⁠sehr gut, dass sich die Ukraine und die USA in Abu Dhabi darauf geeinigt haben, dass Europa eingebunden wird", fügte er mit Blick auf mögliche Friedensgespräche hinzu.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte das Treffen von mehreren Dutzend Staaten zusammen mit Frankreichs Präsident ‌Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister ‌Andy Burnham organisiert. Die Bundesregierung will vor allem mehr Hilfe der Partner für die ukrainische Luftverteidigung erreichen. Das Treffen bildet auch eine ⁠Art Gegenpol zum Gipfel der Präsidenten der USA, Chinas und Russlands ‌am selben Tag in Shenzhen ⁠und soll die Einigkeit der Europäer unterstreichen.

Der luxemburgische Ministerpräsident Luc Frieden sagte, dass es ebenfalls darum gehe, wie sich die Europäer für mögliche Friedensgespräche zwischen der Ukraine und ‌Russland aufstellen wollen. Nach Angaben ⁠der Bundesregierung soll zudem über ⁠mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Waffenstillstand gesprochen werden. An dem Treffen nehmen auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die beiden US-Sondergesandten für die Ukraine, Steve Witkoff und Jared Kushner, sowie Vertreter Australiens, Kanadas und Neuseelands teil. Am Freitag schließt sich ein deutsch-ukrainisches Wirtschaftsforum an. Dort geht es um die Zusammenarbeit von Firmen beider Länder.

(Bericht von Andreas ⁠Rinke; redigiert von Kerstin Dörr.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)