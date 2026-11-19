LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) wird das ARD-Mittagsmagazin auch im neuen Jahr zunächst weiter produzieren. Frühestens ab Mitte 2027 werde der Norddeutsche Rundfunk (NDR) zuständig sein, sagte MDR-Programmdirektor Boris Lochthofen. "Im Spätsommer spätestens wird der NDR das Mittagsmagazin übernehmen."

Der konkrete Zeitpunkt sei noch offen, weil der NDR das Mittagsmagazin im neuen Tagesschau-Studio produzieren wolle, sagte Lochthofen. Der MDR hatte im Mai angekündigt, das Magazin aus Kostengründen abgeben zu wollen.

Schon damals hatte der NDR Bemühungen zur Übernahme der Sendung bestätigt. Das Mittagsmagazin wird wochenweise im Wechsel von MDR und ZDF produziert. Das ZDF produziert das Mittagsmagazin weiterhin im Hauptstadtstudio des Senders in Berlin.

Hintergrund der Entscheidung des MDR, die Sendung abzugeben, ist die bisher nicht erfolgte Umsetzung der Erhöhung des Rundfunkbeitrags, die nach Senderangaben eine umfangreiche Budgetkürzung nach sich zieht. Erst seit Anfang 2024 hatte der MDR das Mittagsmagazin produziert./uk/DP/mis