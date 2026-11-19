Frankfurt, 19. Nov (Reuters) - ⁠Der Schweizer Pharmakonzern Novartis nimmt seine mittelfristigen Wachstumserwartungen wegen drohender Patentabläufe leicht zurück. Für den Zeitraum von 2026 bis 2031 rechnet das Unternehmen mit einem währungsbereinigten jährlichen Umsatzwachstum von fünf Prozent, wie Novartis am Donnerstag anlässlich eines Investorentages in London mitteilte. Vor einem Jahr hatte Novartis für den Zeitraum 2025 bis 2030 noch ein jährliches ‌Umsatzplus von fünf bis sechs Prozent in Aussicht gestellt. Grund für die vorsichtigere Prognose ist der 2031 anstehende Patentverlust für das Brustkrebsmedikament Kisqali in den USA, das bislang einer der stärksten Wachstumstreiber für das ⁠Unternehmen ist. Novartis-Aktien ⁠verloren über zwei Prozent.

"Für 2031 rechnen wir nun mit einem stärkeren Effekt aus dem Verlust der Marktexklusivität von Kisqali, einem unserer wichtigsten Medikamente", erklärte Konzernchef Vas Narasimhan. Dieser Einschnitt dämpft die ansonsten positiven Aussichten für andere umsatzstarke Medikamente, deren Spitzenumsatz-Prognosen Novartis gleichzeitig anhob. Beim Multiple-Sklerose-Mittel Kesimpta rechnet das Unternehmen nun mit acht statt zuvor sechs Milliarden Dollar. Für das Leukämie-Medikament Scemblix sowie den Cholesterinsenker Leqvio werden nun jeweils fünf Milliarden ‌Dollar Spitzenumsatz erwartet, nach bislang vier Milliarden. Zuvor war bereits ‌die Prognose für das Mittel Rhapsido auf acht Milliarden Dollar erhöht worden.

"Unsere Pipeline gibt uns die Zuversicht, dass wir langfristig ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aufrechterhalten können", sagte Narasimhan. Novartis verfügt damit nach eigenen Angaben nun über neun ⁠Medikamente mit einem Umsatzpotenzial von drei bis zehn Milliarden Dollar. An dem Ziel, bis 2029 wieder eine bereinigte ‌operative Marge von mehr als 40 Prozent zu erreichen, ⁠hält der Vorstand fest. Auch die Prognose für das laufende Jahr, die ein Umsatzplus im niedrigen einstelligen Prozentbereich vorsieht, bekräftigte Novartis. Der bereinigte operative Gewinn soll unverändert auf dem Niveau des Vorjahres liegen oder im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen.

Um die Profitabilität weiter zu steigern, setzt Novartis verstärkt ‌auf Künstliche Intelligenz. Weil die Technologie viele Abläufe vereinfache, ⁠werde die weltweite Belegschaft in den kommenden Jahren ⁠voraussichtlich nicht weiter wachsen, sagte Narasimhan.

Zuletzt hatten Rückschläge in der Medikamentenentwicklung für Unruhe unter den Investoren gesorgt und zeitweilig fast 30 Milliarden Dollar an Börsenwert vernichtet. Dabei enttäuschten in klinischen Studien unter anderem Mittel aus der zwölf Milliarden Dollar schweren Übernahme von Avidity. Dies führte im dritten Quartal zu einer Abschreibung von 1,9 Milliarden Dollar und rief den Großaktionär Artisan Partners auf den Plan, der Veränderungen im Verwaltungsrat forderte. Inzwischen hat sich die Aktie von den Verlusten weitgehend erholt. Narasimhan verteidigte die Zukaufstrategie: Rückschläge gehörten dazu, wenn man "medizinische Pionierarbeit" leiste. Novartis wolle weiterhin gezielt nach ergänzenden Zukäufen in der Größenordnung von ⁠unter zwei Milliarden Dollar suchen. Größere Übernahmen seien in den aktuellen Planungen nicht vorgesehen.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)