NVIDIA: +103 % Umsatz – warum stürzt die KI-Aktie trotzdem ab?









115,8 Milliarden Dollar Umsatz, 65,3 Milliarden Dollar Nettogewinn und ein Ausblick, der die Erwartungen der Wall Street übertrifft: NVIDIA hat erneut beeindruckende Quartalszahlen vorgelegt. Besonders dynamisch entwickelt sich das Rechenzentrumsgeschäft, dessen Umsatz innerhalb eines Jahres um 110 Prozent auf 107,6 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Dennoch notiert die Aktie inzwischen mehr als 30 Prozent unter ihrem Rekordhoch. Der Rücktritt von Unternehmensgründer Jensen Huang, geopolitische Unsicherheiten und hohe Investitionsverpflichtungen belasten das Vertrauen der Anleger.





Gleichzeitig ist die Bewertung der NVIDIA-Aktie deutlich gesunken. Bietet sich damit eine außergewöhnliche Einstiegschance oder unterschätzt der Markt die Risiken des KI-Investitionsbooms? In ihrer aktuellen Videoanalyse beleuchten Andreas Bernstein und Roland Jegen die jüngsten Quartalszahlen, die Wachstumsperspektiven der neuen Vera-Rubin-Plattform, die Analystenschätzungen und die entscheidenden charttechnischen Kursmarken.









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