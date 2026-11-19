NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nach den Verlusten am Vortag mehr oder weniger stabil präsentiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 92,16 US-Dollar. Damit stieg der Preis der Referenzsorte leicht um 0,22 Prozent. Die Anleger wägen die weitere Entwicklung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran ab. Dabei steht insbesondere die Möglichkeit neuer amerikanischer Militärangriffe auf die Islamische Republik im Mittelpunkt.

US-Präsident Donald Trump sieht angesichts von angeblichen iranischen Anschlagsplänen Anzeichen dafür, dass sich die Islamische Republik mit chemischen und biologischen Waffen beschäftigt. Angesprochen auf Berichte über mögliche Anschlagspläne in der US-Hauptstadt Washington, D.C., sagte Trump dem US-Sender Fox News: "Es gibt Hinweise darauf, dass der Iran sich mit Gasen und (...) biologischen Waffen befasst."

Dem US-Nachrichtenportal "Axios" zufolge zieht Trump eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen gegen den Iran zusammen mit Israel in Betracht. Israel behauptet demnach, über Geheimdienstinformationen zu verfügen, denen zufolge der Iran seine Forschung und Entwicklung im Bereich chemischer Waffen intensiviert.

Die internationale Referenzsorte Brent hat im November bislang mehr als ein Fünftel an Wert verloren. Die Öllieferungen aus dem Nahen Osten haben sich erholt, während Trump bisher auf neue großangelegte Angriffe auf den Iran verzichtet hat. Allerdings nahmen die Kampfhandlungen geringerer Intensität in der Region in den vergangenen Tagen wieder zu. Unter anderem wurden zahlreiche Schiffe bei der Durchfahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormus angegriffen.

"Wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem die Verbesserung der Versorgungslage ausreicht, um die militärischen Zwischenfälle in der Region in den Hintergrund zu drängen", sagte Florence Schmit, leitende Energiestrategin bei der Rabobank, der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die Versorgungskrise infolge der Blockade der Straße von Hormus wird den Energiemarkt nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur langfristig prägen. "Ich sehe keinen glaubhaften Weg, wie die Energiewelt wieder so sein könnte, wie sie früher war", sagte IEA-Chef Fatih Birol. Die Krise führte demnach dazu, dass zahlreiche Länder ihre Energiestrategie angepasst haben./stk/mis