^ Original-Research: PFISTERER Holding SE - von GBC AG 19.11.2026 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu PFISTERER Holding SE Unternehmen: PFISTERER Holding SE ISIN: DE000PFSE253 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 115,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Rekordauftragsbestand und Kapazitätsausbau sichern weiteres Wachstum Die PFISTERER Holding SE hat ihren dynamischen Wachstumskurs in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 fortgesetzt und die Konzernumsätze um 17,5 % auf 383,87 Mio. EUR (VJ: 326,63 Mio. EUR) gesteigert. In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Umsatzerlöse im Segment HVA um 22,1 % auf 157,47 Mio. EUR (VJ: 128,96 Mio. EUR), insbesondere aufgrund der hohen Nachfrage in Europa & Afrika sowie Amerika. Noch dynamischer entwickelte sich das Segment OHL, dessen Umsätze, getragen von der starken Nachfrage im Nahen und Mittleren Osten einschließlich Indien, um 33,9 % auf 100,01 Mio. EUR (VJ: 74,70 Mio. EUR) zulegten. Demgegenüber verzeichneten die Segmente MVA mit einem Umsatzanstieg von 2,2 % auf 44,68 Mio. EUR und COM mit einem Plus von 3,1 % auf 81,71 Mio. EUR lediglich moderate Zuwächse. Das EBITDA erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2026 überproportional zum Umsatz um 26,1 % auf 72,95 Mio. EUR (VJ: 57,84 Mio. EUR), was einem Anstieg der EBITDA-Marge auf 19,0 % (VJ: 17,7 %) entspricht. Diese positive Entwicklung wurde trotz zusätzlicher Kostenbelastungen erzielt, die insbesondere aus gestiegenen Ausgangsfrachten und Zöllen sowie dem fortgesetzten Aufbau organisatorischer Strukturen resultierten. So führten höhere Fracht- und Zollkosten sowie gestiegene Personalkosten zu einem Anstieg der Vertriebsaufwendungen, während die Verwaltungskosten insbesondere durch zusätzliche IT-Beratungsleistungen im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen belastet wurden. Allein die IT-Beratungskosten stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,50 Mio. EUR. Ergebnisstützend wirkten hingegen Versicherungsentschädigungen im Zusammenhang mit dem Brandschaden am Standort Wunsiedel, die sich in den ersten neun Monaten auf 4,90 Mio. EUR (VJ: 5,10 Mio. EUR) beliefen. Insgesamt konnten die zusätzlichen Aufwendungen durch das höhere Geschäftsvolumen und die damit verbundenen Skaleneffekte mehr als kompensiert werden. Das Nachsteuerergebnis legte in den ersten neun Monaten 2026 mit einem Anstieg um 49,9 % auf 52,79 Mio. EUR (VJ: 35,22 Mio. EUR) deutlich stärker als das operative Ergebnis zu. Neben der positiven operativen Entwicklung profitierte PFISTERER insbesondere von einer deutlich gesunkenen Steuerquote, die sich auf 11,4 % (VJ: 22,1 %) nahezu halbierte. Hintergrund ist die steuerliche Abzugsfähigkeit der Aufwendungen für das virtuelle Aktienoptionsprogramm (VSOP) auf Ebene der Einzelgesellschaften, während die entsprechenden Aufwendungen im IFRS-Konzernabschluss ergebnisneutral behandelt werden. Mit Veröffentlichung der Q3-Zahlen hat das PFISTERER-Management die Umsatz-Guidance für das laufende Geschäftsjahr konkretisiert und erwartet nunmehr Umsatzerlöse in der oberen Hälfte der bisher kommunizierten Umsatzbandbreite (500 - 525 Mio. EUR). Erwartungsgemäß wurde gleichzeitig das mittelfristige Planszenario bestätigt, wonach bis 2030 Umsätze zwischen 800 Mio. EUR und 900 Mio. EUR und eine bereinigte EBITDA-Marge im hohen Zehnerprozentbereich bis niedrigen Zwanzigerprozentbereich erwartet werden. Mit Bezug auf die Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet das Management im vierten Quartal mit dem höchsten Quartalsumsatz des laufenden Geschäftsjahres. Grundlage dieser Erwartung sind insbesondere der auf einen Rekordwert von 355,57 Mio. EUR gestiegene Auftragsbestand sowie die gezielt aufgebauten Vorratsbestände zur Vorbereitung anstehender Auslieferungen. Darüber hinaus dürften die im Jahresverlauf durchgeführten Kapazitätserweiterungen zunehmend umsatzwirksam werden und eine höhere Produktions- und Auslieferungsleistung ermöglichen. Auch wir rechnen für das vierte Quartal mit dem höchsten Quartalsumsatz des Geschäftsjahres, stufen aber unsere bisherigen Schätzungen als etwas zu optimistisch ein. Bei von uns erwarteten Q4-Umsätzen in Höhe von 131,94 Mio. EUR dürfte die PFISTERER nach unseren neuen Schätzungen im Geschäftsjahr 2026 Umsätze in Höhe von insgesamt 515,81 Mio. EUR (bisherige Prognose: 523,91 Mio. EUR) erreichen. Aufgrund der niedrigeren Umsatzprognose passen wir unsere EBITDA-Schätzung auf 98,02 Mio. EUR (bisherige Prognose: 104,35 Mio. EUR) ebenfalls an. Der positive Steuereffekt des zweiten Quartals 2026 dürfte jedoch im laufenden Geschäftsjahr zu einer außergewöhnlich niedrigen Steuerquote führen, welche wir nicht in dieser Höhe antizipiert hatten. Entgegen der Prognosereduktion beim EBITDA heben wir daher unsere Jahresüberschuss-Prognose auf 69,85 Mio. EUR (bisherige Prognose: 66,36 Mio. EUR) an. Unsere Schätzungen der kommenden Geschäftsjahre behalten wir unverändert bei. Die mittelfristige Wachstumsstrategie der PFISTERER basiert insbesondere auf dem kontinuierlichen Ausbau der Produktionskapazitäten, der internationalen Markterschließung sowie der Erweiterung des Produktportfolios um innovative Technologien. Hierfür hat die Gesellschaft in den ersten neun Monaten 2026 rund 40,00 Mio. EUR in den Ausbau bestehender Produktionsstandorte sowie in neue Technologien investiert. Neben der Kapazitätserweiterung am tschechischen Standort Kada steht insbesondere der Ausbau des US-Geschäfts im Fokus. Zusätzliche Wachstumspotenziale ergeben sich aus dem Einstieg in den Markt für Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HVDC). Nach der erfolgreich abgeschlossenen Typprüfung eines integrierten 320-kV-HVDC-Kabelsystems wird derzeit die Qualifizierung einer 525-kV-Lösung vorangetrieben. Der Vorstand erwartet, dass erste kleinere HVDC-Projekte im Geschäftsjahr 2027 umgesetzt werden können. Parallel dazu wird am Standort Winterbach ein neues HVDC-Prüflabor errichtet, dessen Inbetriebnahme für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen ist. Da die Prognoseanpassung lediglich einen marginalen Effekt auf unser DCF-Bewertungsmodell hat, bestätigen wir unseren ermittelten fairen Wert je Aktie in Höhe von 115,00 EUR. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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