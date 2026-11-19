^ Original-Research: The Platform Group SE & Co. KGaA - from First Berlin Equity Research GmbH 19.11.2026 / 10:04 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to The Platform Group SE & Co. KGaA Company Name: The Platform Group SE & Co. KGaA ISIN: DE000A40ZW88 Reason for the research: Update Recommendation: Under Review from: 19.11.2026 Target price: Under Review Target price on sight of: - Last rating change: 19.11.2026, formerly Buy Analyst: Alexander Rihane First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A40ZW88) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane ändert seine Empfehlung und Kursziel auf UNDER REVIEW. The Platform Group hat ihre Ergebnisse für die ersten neun Monate veröffentlicht und angekündigt, eine außerordentliche Hauptversammlung (aHV) einzuberufen. Auf der aHV werden die Aktionäre über einen Aktienzusammenzug im Verhältnis 10:1 sowie eine hybride Kapitalerhöhung von bis zu 60 Mio. Euro abstimmen, die sich aus Barmitteln und Sacheinlagen zusammensetzt. Die Sacheinlagen umfassen die Umwandlung von Gesellschafterdarlehen (im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich) des Mehrheitsaktionärs und CEO Dr. Dominik Benner in neue Aktien. Die Aktionäre können sich durch Ausübung von Bezugsrechten am Restbetrag der Kapitalerhöhung beteiligen. Die genauen Bedingungen (Ausgabepreis, Höhe der Gesellschafterdarlehen, Gesamtbetrag der Kapitalerhöhung) sind noch unbekannt und werden erst nach der außerordentlichen Hauptversammlung klar sein. Da Dr. Benner über 50% der Stimmrechte kontrolliert, halten wir es für sehr wahrscheinlich, dass die vorgeschlagene Kapitalerhöhung genehmigt wird. Da wir weder die Auswirkungen der geplanten Kapitalerhöhung auf den Jahresabschluss von TPG noch das Ausmaß der Verwässerung für Minderheitsaktionäre abschätzen können, ziehen wir unsere Schätzungen zurück und setzen das Rating sowie das Kursziel auf Under Review (zuvor: Buy). First Berlin Equity Research has published a research update on The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A40ZW88). Analyst Alexander Rihane changed his rating and price target to UNDER REVIEW. The Platform Group has published 9M results and announced that it plans to hold an extraordinary general meeting (EGM). At the EGM, shareholders will vote on a 10:1 reverse split and a hybrid capital increase of up to EUR60m composed of cash and contributions in kind (CIK). The CIK will entail conversion of shareholder loans (low double-digit EURm) held by majority shareholder and CEO Dr. Dominik Benner into new shares. Shareholders will be able to participate in the balance of the capital increase through exercising subscription rights. The exact terms (issue price, size of shareholder loans, total amount raised) are unknown quantities, which will not become clear until after the EGM. Because Dr. Benner controls over 50% of the votes, we think it is very likely that the proposed capital increase will pass. As we can estimate neither the impact of the planned capital raise on TPG's financial statements, nor the scale of dilution of minority shareholders, we withdraw our estimates and place the rating and price target Under Review (previously: Buy). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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