Elite Report 2027: Mangelnde Performance und fehlender Respekt sind die häufigsten Gründe für Unzufriedenheit mit der Vermögensberatung München (ots) - 53 empfehlenswerte Institute in Deutschland (39), Österreich (7) und sieben aus der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg bilden im deutschsprachigen Raum die Elite der Vermögensverwalter / "Charta des Anstands" ins Leben gerufen / Im Ex-post-Bericht sind überhöhte Einstiegskurse häufig nicht erkennbar / ÖVP-Politiker Scharfetter: "Erbschaftsteuer entspricht nicht unseren Vorstellungen von steuerlicher Fairness." München/Salzburg, 19. November 2026 - Vermögensverwaltern fehlt es nur allzu oft an Empathie und Verständnis für die Kundenwünsche. Dies zeigen die diesjährigen Recherchen des Elite Reports zur Ermittlung der besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum. So reagieren Vermögensberater bei Kritik an der Performance oft mit patzig vorgetragenen Ausreden im einschüchternden Stil. Dieser Ton, Umgang und teils auch der Kleidungsstil werden von den Vermögenden häufig als mangelnde Wertschätzung ihrer Person empfunden. "Im Beratungsgespräch erwarten die Kunden strategische Weitsicht statt eines Achselzuckens. Sie wollen die Zukunft ihres Vermögens gesichert wissen und wahrgenommen werden", erklärt Hans-Kaspar von Schönfels, Chefredakteur des Elite Report, bei der Vorstellung der neuen Jahresstudie 2027 in Salzburg. Der Elite Report 2027 hebt, wie in jedem Jahr, die besonders leistungsstarken, die zuverlässigen und ehrlichen Anbieter der Anlagebranche hervor. Die zwölf besten Vermögensverwalter für 2027 Von den 53 empfehlenswerten Häusern sind 39 deutsche Adressen, sieben haben ihren Sitz in Österreich sowie insgesamt sieben in der Schweiz, im Fürstentum Liechtenstein und in Luxemburg. Zum Segment "summa cum laude" gehören 37 Vermögensverwalter mit 790 bis 850 Punkten. Die Auszeichnung "magna cum laude" erhalten elf Häuser mit 730 bis 789 Punkten, fünf Anbieter zählen mit 670 bis 729 Punkten zu "cum laude". Die zwölf besten Vermögensverwalter mit Top-Punktzahlen zwischen 837 und 850 Punkten sind in diesem Jahr: Raiffeisenverband Salzburg, Weberbank Aktiengesellschaft, Value Experts Vermögensverwaltungs AG, DZ PRIVATBANK AG, Maerki Baumann & Co. AG, Werther und Ernst Vermögensverwalter, Bank Pictet & Cie, Frankfurter Bankgesellschaft, DEUTSCHE OPPENHEIM Family Office AG, SALytic Invest AG, HypoVereinsbank Private Banking und NORD/LB Norddeutsche Landesbank. Im Ex-post-Bericht sind oft überhöhte Einstiegskurse versteckt Anlass für Ärger bieten immer wieder gesetzlich vorgeschriebene Reports wie der Ex-post-Kostenbericht. Dieser soll den Kunden einmal im Jahr alle Kosten des Vorjahres in Euro und Prozent offenlegen und aufzeigen, wie stark diese Kosten die Rendite geschmälert haben. Wie der Elite Report-Gutachter, der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Wertpapieranlagen Reinhard Vennekold, bei seinen Prüfungen herausfand, sind viele der Berichte formal korrekt, enthalten aber nicht die ganze Wahrheit. "Der Bericht gibt wieder, was in den Büchern als Kosten verbucht wurde. Was vorher im Preis eines Produkts oder im Kurs einer Währung verschwunden ist, taucht dort häufig gar nicht auf", machte Vennekold deutlich. Elite Report initiiert "Charta des Anstands" für besseren Senioren-Vermögensschutz Der Schutz des Vermögens von Senioren ist für den Elite Report ein bedeutendes Anliegen. Mit der jetzt neu ins Leben gerufenen "Charta des Anstands" will die Redaktion den nachhaltigen Senioren-Vermögensschutz in der Vermögensverwaltung verbessern und setzt auf die Selbstverpflichtung der Branche. Für Vermögensverwalter, die die Charta künftig als Handlungsmaxime anwenden, haben Anstand und Ehre einen hohen Stellenwert, sie wollen sich deutlich von Provisionsjägern und Vielversprechern in der Branche abgrenzen. Bislang haben weit über 20 Häuser die "Charta des Anstands" unterzeichnet. ÖVP-Politiker Scharfetter empfiehlt Deutschland Wegfall der Erbschaftsteuer Nach den positiven Erfahrungen mit der Abschaffung der Erbschaft- und Schenkungssteuer in Österreich empfiehlt der österreichische Politiker und Vizepräsident der Wirtschaftskammer Salzburg, Hans Scharfetter, Deutschland, es Österreich gleichzutun. Im Interview mit dem Elite Report hob Scharfetter hervor, dass beim Übergang von Vermögen auf die nächste Generation die gesamte steuerliche Belastung über den Lebenszyklus betrachtet werden solle. Das erleichtere die Übergabe maßgeblich. "Eine Erbschaftsteuer entspricht daher nicht unseren Vorstellungen von steuerlicher Fairness", so Scharfetter. Der Elite Report für 2027 erscheint im 24. Jahrgang Insgesamt wurden dieses Mal 53 Vermögensverwalter als "empfehlenswert" eingestuft. Von anfänglich 348 Anbietern blieben nach einer ersten und zweiten Analyse noch 118 übrig. Nach Durchführung weiterer Prüfschritte, wie der Beantwortung eines umfangreichen Fragebogens und diversen Leumundsbefragungen sowie dem Bilanzcheck, reduzierte sich die Zahl weiter. Nach der daran anschließenden Auswertung von Beratungsberichten privater Anleger und Nachrecherchen ging die Zahl noch einmal auf insgesamt 53 Anbieter zurück. Außerdem erhielten zwei Häuser einen Sonderpreis. Der Report "Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum 2027" wird in Kooperation mit dem 'Handelsblatt' herausgegeben. Der Elite Report ist für 39,80 Euro inklusive Mehrwertsteuer und Versand erhältlich. Handelsblatt-Abonnenten erhalten zehn Euro Rabatt (Auslandsporto wird extra berechnet). Bestellungen können unter www.elitereport.de aufgegeben werden. Pressekontakt: Hans-Kaspar von Schönfels, Chefredaktion "Elite Report", Telefon 089 / 470 36 48, E-Mail: redaktion@elitereport.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164406/6394244 OTS: Elite Report