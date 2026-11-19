GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee ist bei einem Einsatz von Bodentruppen ungeachtet der geltenden Waffenruhe weiter in den Gazastreifen vorgestoßen. Die Soldaten hätten "eine gezielte Operation gestartet, um einen Terrortunnel westlich der gelben Linie zu zerstören", hieß es. Er stelle eine "unmittelbare Bedrohung" dar. Die gelbe Linie - durch farbig markierte Betonelemente und Schilder kenntlich gemacht - bezeichnet die im Rahmen der Waffenruhe vereinbarte Rückzugsposition der israelischen Armee und gilt als Grenzlinie zum Gazastreifen. Die Waffenruhe war im Oktober 2025 in Kraft getreten.

Der arabische Nachrichtensender Al Jazeera bezeichnete das Vorgehen der israelischen Armee als den ersten großen Einsatz am Boden seit Beginn der Waffenruhe. In diesem Jahr hatten Israels Truppen allerdings ihre Kontrolle in dem Palästinensergebiet auch schon zuvor über die sogenannte gelbe Linie hinaus ausgeweitet. Israel kontrolliert inzwischen rund 60 bis 70 Prozent des Gazastreifens militärisch. Das abgeriegelte Küstengebiet am Mittelmeer umfasst insgesamt eine Fläche, die in etwa der Münchens entspricht.

Bericht: Palästinenser erneut auf der Flucht

Al Jazeera zufolge rückten israelische Panzer und Bulldozer östlich des Flüchtlingslagers Nuseirat und nördlich des Lagers Bureij in Richtung der Salah-al-Din-Straße vor, der Hauptverkehrsachse im Gazastreifen in Nord-Süd-Richtung. Die Menschen dort seien erneut auf der Flucht.

Israels Armee zufolge sind die eigenen Truppen gemäß dem Abkommen über die Waffenruhe in dem Gebiet stationiert und würden weiterhin "Maßnahmen ergreifen, um jede unmittelbare Bedrohung zu beseitigen" und Versuche der islamistischen Terrororganisation Hamas zu vereiteln, Israels Zivilisten und Truppen Schaden zuzufügen oder gegen das Abkommen zu verstoßen, hieß es.

Trotz der Waffenruhe kommt es in Gaza immer wieder zu tödlichen Angriffen. Zuletzt hatte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder verstärkt und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Hamas./ln/DP/zb