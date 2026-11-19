AARHUS (dpa-AFX) - Die rechtsliberale dänische Tageszeitung "Jyllands-Posten" kommentiert das Treffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin:

"Alle drei Gipfelteilnehmer brauchen einen PR-Erfolg, um das Meinungsbild im eigenen Land aufzubessern, aber greifbare politische Ergebnisse dürften dabei kaum herauskommen. Höchst ungewöhnlich, dass für das Gipfeltreffen nicht einmal eine konkrete Tagesordnung formuliert wurde.

Putin, der absolute Juniorpartner in diesem Dreiergespann, wird zweifellos versuchen, Rückendeckung für seinen weiteren Krieg gegen die Ukraine zu erhalten. Trump wiederum ist erpicht darauf, einen Ausweg aus dem aussichtslosen Konflikt der USA mit dem Iran zu finden. Wenige erwarten jedoch, dass Xi auf diese Köder anbeißen wird.

Trump hat signalisiert, dass er trilaterale Verhandlungen über nukleare Abrüstung anstrebt. Theoretisch wäre das ein positiver Schritt, denn die meisten Verträge auf dem Gebiet liegen inzwischen in Trümmern. Doch auch hier ist kaum Bewegung zu erwarten. Peking baut sein Atomwaffenarsenal massiv aus und hat keinen Anreiz, den Kurs zu stoppen. Moskau wiederum betrachtet seine Schlagkraft als entscheidenden Trumpf im zunehmend schärferen Machtspiel gegen Europa.

Es geht also vor allem um PR und strategische Positionierung dreier mächtiger, aber visionsloser politischer Überlebenskünstler, die auf die Herausforderungen der Zukunft vor allem Antworten aus der Vergangenheit parat haben."/wbj/DP/zb