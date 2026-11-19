Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Wahlbeschwerde des BSW
dpa-AFX · Uhr
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Wahlbeschwerde des BSW:
"Die Reaktionen von Vertretern des BSW auf die Karlsruher Entscheidung - "Bananenrepublik", "Fehlurteil" - sind jedoch maßlos. Hier wird verständliche Enttäuschung über das äußerst knappe Scheitern bei der Bundestagswahl genutzt, um das höchste deutsche Gericht als gesteuert zu verunglimpfen und zugleich die Legitimation der derzeitigen Bundesregierung in Frage zu stellen. Und das, ohne dass das BSW belastbare Belege dafür vorlegen konnte, dass es bei der Auszählung der Stimmen im vergangenen Jahr tatsächlich zu Unregelmäßigkeiten gekommen wäre. Andeutungen und Vermutungen, da hat das Gericht völlig recht, sind alles andere als eine tragfähige Grundlage."/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Wieso ich diesen Finanzwert einfach kaufen musstegestern, 16:00 Uhr · onvista
PlusNach starker Rally wieder billig
Bleibt Nvidia dominant? Das ist die wichtigste Ratio15. Nov. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 15.11.2026