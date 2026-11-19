HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern" zum Koalitionsausschuss:

"Ja, die Senkung der Stromsteuer kommt. Friedrich Merz hat Wort gehalten, wenn auch mit einiger Verspätung. Der Kanzler hat sein Amt gerettet - doch die Umstände grenzen ans Absurde. (...) Der Streit, den verfolgen zu dürfen Sie und wir in den vergangenen Wochen die Ehre hatten, könnte schon in ein paar Monaten wieder aufflammen. Dann vielleicht parallel zum Streit um die Pflege-, die Gesundheits-, die Wahlrechts-, die Rentenreform."/DP/jha