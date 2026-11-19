Moskau, 19. ⁠Nov (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat eigenen Angaben zufolge keinen Zweifel daran, dass sich US-Staatschef Donald Trump aufrichtig für eine Lösung des Ukraine-Konflikts und eine Verbesserung der ‌Beziehungen zu Russland einsetzt. Er erwarte eine anhaltende Dynamik bei der Wiederbelebung des bilateralen Verhältnisses, sagte Putin am ⁠Donnerstag ⁠nach dem Gipfel mit Trump und Chinas Präsidenten Xi Jinping laut russischen Nachrichtenagenturen.

Er wünsche sich zwar, dass einige Aspekte des Austauschs mit Washington reibungsloser verliefen, sagte Putin demnach weiter. Die Umsetzung von Vereinbarungen mit den USA ‌sei nicht immer einfach, der Kurs ‌der Trump-Regierung gebe jedoch Anlass zu Optimismus. Zudem sei selbst eine nicht vollständig eingehaltene Abmachung besser als gar keine. ⁠Putin sprach sich darüber hinaus für eine Fortsetzung der ‌Dreiertreffen mit den Staatschefs Chinas ⁠und der USA aus. Der Dreiergipfel sei nützlich gewesen, habe zu einem besseren gegenseitigen Verständnis beigetragen und gehe als ein neues Kapitel in die Geschichte ‌der Diplomatie ein.

Das Treffen ⁠befasste sich Putin zufolge mit ⁠einer Reform der Vereinten Nationen, der Nichtverbreitung von Atomwaffen sowie Sicherheitsfragen im weitesten Sinne. Die internationale Sicherheit hänge in hohem Maße von Russland, China und den USA ab. Manche Entscheidungen fielen allerdings auch in anderen Formaten. Russlands Forderungen zur europäischen Sicherheit seien noch nicht konkretisiert worden, erklärte Putin. Sie seien jedoch allesamt ⁠legitim.

(Bericht von ReutersBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)