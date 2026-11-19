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BERLIN (dpa-AFX) - Das Videospiel "Grand Theft Auto VI" gilt als die teuerste und am sehnlichsten erwartete Unterhaltungsproduktion aller Zeiten: Seit Mitternacht ist "GTA 6" in Deutschland für die Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S spielbar. Der Ansturm der Fans auf den Nachfolger von "GTA 5" aus dem Jahr 2013 brach bereits im Vorfeld sämtliche Rekorde - und ließ weltweit den Datenverkehr im Internet auf historische Höchstwerte schnellen.

Für die Entwicklung des Gangster-Epos durch das Studio Rockstar Games veranschlagten Branchenexperten mehr als eine Milliarde US-Dollar. Rund 4.700 Entwicklerinnen und Entwickler sollen über ein Jahrzehnt an der Umsetzung gearbeitet haben.

Damit übertrifft das Projekt selbst die kostspieligsten Hollywood-Blockbuster bei Weitem - als teuerster Kinofilm aller Zeiten gilt der Dinosaurier-Streifen "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" mit rund 658 Millionen US-Dollar. Schon vor dem eigentlichen Verkaufsstart am Donnerstag spielte "GTA 6" laut Marktforschern allein durch Vorbestellungen mehr als eine Milliarde Dollar ein.

Überschwängliches Lob der Fachpresse

Auch die ersten Testberichte der Fachpresse fallen euphorisch aus und bescheinigen dem Titel historischen Rang. Auf der Bewertungsplattform Metacritic erreichte "GTA 6" kurz nach dem Fall des Testembargos einen Durchschnittswert von 99 von 100 möglichen Punkten - ein Rekordwert in der Videospielgeschichte. Zahlreiche internationale Spielemagazine vergaben die Höchstwertung und bezeichneten das Werk als neuen Maßstab für offene Spielwelten.

Besonders hervorgehoben wurden von den Testern die enorme Detailtiefe der fiktiven Spielwelt Leonida, die Glaubwürdigkeit der beiden Hauptfiguren Lucia und Jason sowie der gewaltige Spielumfang von weit über 60 Stunden. Lediglich kleinere technische Kompromisse - etwa die auf den Konsolen auf 30 Bilder pro Sekunde begrenzte Bildrate - sowie gelegentlich sperrige Steuerungsmechaniken sorgten vereinzelt für leichte Abzüge in der B-Note.

Rekordwerte am Frankfurter Internetknoten

Der digitale Ansturm auf das Spiel schlägt sich auch in der Netzinfrastruktur nieder. Wie der Internetknoten-Betreiber DE-CIX mitteilte, wurde im Umfeld der Veröffentlichung weltweit ein Rekord-Datendurchsatz von 33,03 Terabit pro Sekunde gemessen. In Frankfurt, an Europas größtem Internetknoten, registrierten die Techniker mit 22,15 Terabit pro Sekunde einen außergewöhnlich hohen Wert, der nur knapp unter der Marke beim Start des Vorab-Downloads eine Woche zuvor (22,30 Terabit pro Sekunde) lag.

"Für Millionen Gamer ist es nur ein Klick auf Download. Für die digitale Infrastruktur dahinter bedeutet das, enorme Datenmengen zuverlässig zu transportieren", erklärte DE-CIX-Technikchef Thomas King. Der Launch zeige eindrucksvoll, welche Dimensionen solche digitalen Großereignisse inzwischen erreichten.

Open-World-Abenteuer mit Schattenseiten

In "GTA 6" schlüpfen Spielerinnen und Spieler in der offenen Spielwelt in die Rolle von Kleinkriminellen, die durch Diebstahl, Raub und Drogenhandel nach Geld und Ruhm streben. Während Fans die enorme Bewegungsfreiheit feiern, stand die Spielereihe in der Vergangenheit wegen exzessiver Gewaltdarstellungen immer wieder in der Kritik. Zudem wurde die langjährige Produktion von Leaks, Hackerangriffen sowie arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen bei Rockstar Games überschattet.

Der Vorgänger "GTA 5" hat sich seit 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft und zählt damit zu den erfolgreichsten Medienprodukten der Geschichte. Für den sechsten Teil hatten sich laut Branchenschätzungen zahlreiche Fans extra Urlaub genommen, um direkt zum Mitternachtsstart loslegen zu können. Eine Version für den PC soll erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen./jto/DP/mis