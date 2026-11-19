FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist trotz der Euphorie um den Rekord-Börsengang von Anthropic am Donnerstag abgerutscht. Der Dax drehte im späten Handel mit nachgebenden US-Börsen ins Minus auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Wochen und schloss 1,06 Prozent tiefer bei 25.463,81 Punkten. Von seinem Rekordhoch bei 27.001 Zählern vor genau einer Woche war der Dax zuletzt um nahezu 5 Prozent abgesackt. Der MDax verlor am Donnerstag letztlich 1,25 Prozent auf 29.505,24 Zähler.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,7 Prozent nach unten. Auch an den Börsenplätzen in Zürich und London endeten die Leitindizes noch schwächer. An der stark gestarteten US-Technologiebörse Nasdaq bekamen die Anleger Angst vor der eigenen Courage: Noch bevor der erste Kurs von Anthropic im Rahmen des unmittelbar anstehenden Börsengangs des KI-Konzerns festgestellt wurde, rutschte der Auswahlindex Nasdaq 100 deutlich ins Minus. Der anfangs stabilisierte Leitindex Dow Jones Industrial fiel zuletzt um zwei Prozent.

Der erste Kurs von Anthropic lag bei 111,50 US-Dollar, mehr als ein Drittel über dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Das mit dem Chatbot Claude bekannt gewordene Unternehmen ging somit mit einer Anfangsbewertung von über zwei Billionen US-Dollar an die Börse. "Allen Unkenrufen zum Trotz scheint die KI-Hausse damit nicht zu Ende", schrieben die Experten der Landesbank Baden-Württemberg.

Der Rekord-Börsengang ist ein Meilenstein, nicht nur für Anthropic selbst, sondern auch für die gesamte KI-Industrie. Denn zum einen zeigt die hohe Nachfrage das Vertrauen der Anleger in die Firma, die bislang hohe Verluste schrieb und noch Hunderte Milliarden Dollar in Rechenkapazitäten und Infrastruktur investieren will. Zum anderen signalisiert sie, dass sich Anleger von den Sorgen über die Risiken Künstlicher Intelligenz und den jüngsten Zweifeln an den Gewinnaussichten der Branche nicht grundsätzlich abschrecken lassen.

Deutsche Technologiewerte wie Infineon , Siemens Energy , Aixtron , Siltronic , Suss und Elmos gehörten mit Kursgewinnen von bis zu 2,1 Prozent zu den stärksten Werten im Dax und MDax. Das Thema KI trieb im SDax zudem die Aktien des Satellitenunternehmens OHB um 4,6 Prozent nach oben.

Die Aktien von Evonik brachen um mehr als 16 Prozent ein. Wie der Chemiekonzern BASF mitteilte, hat er seine Bemühungen um eine Übernahme des Unternehmens eingestellt. Grund dafür sei unter anderem, dass der Spezialchemiekonzern zwei unverbindliche Barangebote abgelehnt habe. Die Titel von BASF verloren 1,0 Prozent.

Die Aktien von Henkel und Lanxess reagierten mit Kursverlusten von 2,2 beziehungsweise 4,1 Prozent auf Abstufungen durch das Analysehaus Kepler Cheuvreux.

Die Titel von SAP büßten weitere 3,6 Prozent ein. Damit bauten die Anteilscheine des Softwarekonzerns ihre Verlustserie der vier vergangenen Handelstage auf mehr als 12 Prozent aus.

Die Papiere von Medios profitieren von der Ankündigung umfangreicher Aktienrückkäufe und legten um 2,3 Prozent zu./edh/he

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---