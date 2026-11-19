BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios hat ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Dabei sollen bis zu 1,5 Millionen eigene Papiere mit einem Volumen von bis zu 19 Millionen Euro über die Börse erworben werden, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Berlin mitteilte. Das entspreche rund 5,88 Prozent des Grundkapitals. Das Programm beginnt an diesem Donnerstag und soll längstens bis zum 19. November 2027 laufen. Am Donnerstag half dies der seit Längerem unter Druck stehenden Aktie auf die Sprünge. Am Vormittag legte das im SDax notierte Papier um rund 8 Prozent auf 11,18 Euro zu.

Laut Medios können die zurückgekauften Aktien dank der bestehenden Ermächtigung durch die Hauptversammlung flexibel verwendet werden. Denkbar sei etwa ihr Einsatz bei Unternehmenskäufen, aber auch für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme oder aktienbasierte Vergütungsmodelle, hieß es. Im September hatte das Unternehmen im Rahmen seiner neuen Strategieplanung angekündigt, Aktienrückkäufe als bevorzugtes Instrument zur Kapitalrückführung an seine Aktionäre einzusetzen.

Im vergangenen Jahr 2025 hatte das Unternehmen fast eine Million eigene Aktien, entsprechend 3,9 Prozent des Grundkapitals, zurückgekauft. Diese sollen nun eingezogen werden, wie der Konzern ebenfalls am Vorabend ankündigte.

Der Medios-Kurs rutscht schon seit Längerem gen Süden. Nach starken Zeiten in der Corona-Pandemie ging es wieder abwärts. In den vergangenen fünf Jahren hat das Papier mehr als 70 Prozent an Wert eingebüßt, allein seit Jahresbeginn ging es um gut ein Viertel abwärts.

Angetrieben wurde der Kursverfall durch die Probleme des Konzerns, denn die Berliner haben mit erschwerten regulatorischen Rahmenbedingungen, Preisrückgängen und gleichzeitig steigenden Kosten zu kämpfen. Vorstandschef Thomas Meier hatte seine Gewinnprognose für das Jahr bereits im Sommer gesenkt. Nach schwachen Neunmonatszahlen sieht er das operative Ergebnis mittlerweile nur noch am unteren Ende der Spanne von 88 bis 92 Millionen Euro. Medios steuert deshalb mit einem Umbauprogramm gegen. Die damit einhergehenden Umsatz- und Margenziele für das Jahr 2031 bestätigte das Unternehmen in seiner vorabendlichen Mitteilung./tav/nas/mis