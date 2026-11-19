BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besteht auf einer schnellen europäischen Beteiligung an den US-vermittelten Gesprächen mit Russland. "Die Ukraine, Europa, Amerika und Russland. Wir zählen sehr darauf", sagte Selenskyj nach einem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin. Dazu würden noch gesonderte Unterredungen mit den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner über den Zeitpunkt und die Tagesordnung des nächsten Treffens geführt. "Und das sollte bereits ein vierseitiges Treffen sein", betonte der Ukrainer.

Ihm gehe es darum, mit Blick auf den Winter keine Zeit zu verlieren, erklärte Selenskyj. Russland müsse zu einer konkreten Arbeit an einer Friedenslösung gezwungen werden. "Es braucht Druck. Europa ist bereit, mit neuen Sanktionen zu helfen, mit neuen Schritten zur Unterstützung der Ukraine, des ukrainischen Volkes", sagte der Präsident. Er zähle auch darauf, dass die USA ihren Einfluss auf Russland einsetzen.

Vergangene Woche kam es nach mehr als acht Monaten Pause zu einem neuen Anlauf US-vermittelter Gespräche zwischen den Kriegsgegnern Ukraine und Russland in Abu Dhabi. Auch Vertreter der EU, Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Großbritanniens reisten zum Verhandlungsort. Sie waren aber nicht an den Gesprächen beteiligt. Zu einer künftigen Einbindung europäischer Unterhändler gab es von russischer Seite widersprüchliche Aussagen. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Hilfe gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/he