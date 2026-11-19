Siegmund kandidiert am 8. Dezember als Ministerpräsident
dpa-AFX · Uhr
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund stellt sich am 8. Dezember und damit früher als geplant im Landtag von Sachsen-Anhalt als Ministerpräsident zur Wahl. Das kündigte Siegmund in einem Video bei X an./cki/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Dax-notierte BankBund einigt sich mit Unicredit bei Commerzbank-Übernahmeheute, 07:34 Uhr · dpa-AFX
Laut Energieagentur IEAHormus-Krise wird bleibende Spur in Energiemarkt lassenheute, 05:22 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Wieso ich diesen Finanzwert einfach kaufen musstegestern, 16:00 Uhr · onvista
PlusNach starker Rally wieder billig