München, 19. ⁠Nov (Reuters) - Der Einstieg des US-Spirituosenkonzerns Sazerac beim niedersächsischen Apfelkorn-Hersteller Berentzen ist perfekt. Das vor allem für den Whisky-Likör "Southern Comfort" bekannte Familienunternehmen stockte seine Offerte für Berentzen um 10,5 Millionen auf 63,8 ‌Millionen Euro auf und hat sich damit 44,1 Prozent der Anteile gesichert, wie Sazerac und Berentzen am Donnerstag mitteilten. Auf die ⁠Bedingung, mit ⁠dem Übernahmeangebot auf mindestens 50 Prozent zu kommen, haben die Amerikaner verzichtet.

Der Berentzen-Vorstand hatte sich hinter die Pläne gestellt. Die Übernahme sei eine große Chance. Das Unternehmen aus Haselünne im Emsland leidet unter der rückläufigen Nachfrage nach alkoholischen Getränken. ‌Spirituosen wie der namensgebende Apfelkorn, Puschkin-Wodka ‌oder Bommerlunder machten im vergangenen Jahr nur noch knapp zwei Drittel des Konzernumsatzes von 163 Millionen Euro aus. Der Rest entfällt auf ⁠Mineralwasser, Saft und Limonade. Mit 2,4 Millionen Euro schaffte Berentzen ‌2025 die Rückkehr in die Gewinnzone. ⁠Die 1850 in New Orleans gegründete Sazerac hat ihren Firmensitz in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky und produziert gut 500 Alkoholmarken. 2025 erwirtschaftete das Familienunternehmen einen Umsatz von ‌sechs Milliarden Dollar.

Die schweizerische Pensionskasse ⁠Aevum, mit zehn Prozent ein ⁠Großaktionär von Berentzen, hatte das erste Angebot über 5,55 Euro je Aktie als zu niedrig abgelehnt. Mit der neuen, auf 6,65 Euro erhöhten Offerte bietet Sazerac mehr als das Doppelte des Aktienkurses, bevor die ersten Übernahmegerüchte auftauchten. Die übrigen Berentzen-Aktionäre haben nun bis zum 4. Dezember Zeit, sie anzunehmen, zwei Wochen länger als geplant.

Bericht von Alexander Hübner, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).