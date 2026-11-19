ISMANING (dpa-AFX) - Trotz des Insolvenzantrags gegen einen der beiden Gesellschafter will Sport1 weiter senden. "Der Geschäftsbetrieb der Sport1 GmbH, einschließlich des Fernsehsenders Sport1, ist hiervon nicht betroffen und läuft ohne Unterbrechung weiter", sagte Geschäftsführer Christian Hofmeister auf Anfrage.

Zuvor hatte die DMC Production Germany GmbH bestätigt, "beim Amtsgericht München jeweils einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Sport1 Medien GmbH und der Sport1 Holding GmbH gestellt" zu haben. Diese beiden Gesellschaften gehören zur Schweizer Highlight Communications.

Hintergrund ist der Verkauf einer Produktionsgesellschaft

Der TV-Sender und die gleichnamige Internet-Plattform werden über die Sport1 GmbH betrieben, an der neben Highlight Communications auch das türkische Medienunternehmen Acunmedya zu 50 Prozent beteiligt ist. Über die Insolvenzanträge hatte zuerst der Mediendienst "DWDL" berichtet, dem ein Berliner Rechtsanwalt im Auftrag von Highlight Communications das Vorgehen von DMC bestätigte.

DMC schreibt: "Den Anträgen liegen Zahlungsverpflichtungen zugrunde, die diese beiden Gesellschaften im Zusammenhang mit dem Verkauf der damaligen Plazamedia GmbH übernommen haben." Die frühere Produktionsgesellschaft Plazamedia firmiert inzwischen als DMC Production Germany GmbH.

"Unsere operative Zusammenarbeit mit der Sport1 GmbH ist davon unberührt und ist unverändert gut", heißt es weiter von DMC. Nach derzeitigem Stand hätten die Anträge weder Auswirkungen auf die Produktion der bekannten Sendung "Doppelpass" durch DMC Production Germany "noch auf andere Bereiche unserer operativen Zusammenarbeit mit der Sport1 GmbH".

Hofmeister betonte, dass die Sport1 GmbH ein rechtlich eigenständiges Unternehmen und nicht Gegenstand eines Insolvenzverfahrens sei. Sowohl der Fernsehbetrieb als auch die Internet-Plattform "sport1.de" "laufen wie gewohnt weiter", sagte der Geschäftsführer./mrs/DP/he