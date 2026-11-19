Berlin, 19. ⁠Nov (Reuters) - Die stark gestiegenen Erdgaspreise könnten die Kosten für den in Deutschland verbrauchten Strom in diesem Winter im Großhandel um rund 16 Milliarden Euro nach oben treiben. Das geht aus einer Studie des Energieanalyseunternehmens Montel im Auftrag der ‌Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorlag. "Teures Gas ruiniert auch den Strompreis", erklärte Grünen-Energiepolitiker Michael Kellner. "Stromsteuer ist dagegen ein Witz." Kellner forderte ⁠einen schnelleren ⁠Ausbau erneuerbarer Energien und von Stromspeichern.

Am europäischen Gasmarkt lag der für November ermittelte Referenzpreis bei gut 85 Euro je Megawattstunde und damit mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Ursache sind vor allem die Folgen des Iran-Krieges und die weitgehende Blockade der Straße von Hormus. Das ‌verteuert auch den Strom. An der Strombörse bestimmt ‌das teuerste noch benötigte Kraftwerk den Preis. Besonders im Winter sind dies häufig Gaskraftwerke. Je mehr günstiger Wind- und Solarstrom verfügbar ist, desto geringer ist der ⁠Einfluss der Gaspreise.

Nach den Modellrechnungen von Montel könnte der durchschnittliche Börsenstrompreis zwischen Oktober ‌2026 und Februar 2027 um rund 68 ⁠Prozent höher liegen als bei den Gaspreisen des Vorjahreswinters. Statt rund 99 Euro je Megawattstunde wären es gut 166 Euro. Wie stark die Mehrkosten bei Verbrauchern ankommen, hängt unter anderem von ihren ‌Stromverträgen ab. Die Berechnungen sind keine ⁠Preisprognose.

Kellner warf Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vor, ⁠den Ausbau erneuerbarer Energien auszubremsen: "Es muss Strom aus Erneuerbaren und Speichern rein ins Netz und Gas verdrängen, nur so kriegen wir die Preise langfristig runter."

Die schwarz-rote Koalition will die Stromsteuer 2027 für alle senken. Die dadurch erwarteten Steuermindereinnahmen von gut fünf Milliarden Euro sollen durch geringere Ausgaben für die Ökostromförderung finanziert werden. Denn je höher die Strompreise an der Börse sind, desto weniger muss der Staat für die Förderung erneuerbarer ⁠Energien zuschießen.

(Bericht von Holger Hansen Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)